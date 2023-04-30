Пять знаков зодиака называют неудачниками: везение и деньги 'обходят' их стороной

Неудачники не только разочаровываются после того, как что-то потеряли, у них часто случаются эпические истерики. Эти люди не умеют проигрывать и не могут контролировать свои чувства.

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Астрологи издания Рeopleactmagazine назвали 5 знаков зодиака, которые настоящие неудачники в жизни. Везение и деньги "обходят" их стороной.

Овен

Овны чрезвычайно конкурентоспособны, и сказать, что им нравится побеждать, значит ничего не сказать. Им нужно победить. Все для Овна может закончиться соревнованием — поиск лучшего места для парковки, увеличение количества подписчиков в Твиттере и даже занятие велотренажером в спортзале.

Им нужно не просто хорошо работать, им нужно быть лучшими. А когда это не так, они не проявляют к этому милосердия. Даже если другие люди даже не знали, что они участвуют в тайном состязании Овна, Овен может быть нетерпеливым. Однако они предпочитают не зацикливаться на своих проигрышах и больше сосредотачиваются на своих победах.

Козерог

Именно в сфере работы Козерог — самый большой неудачник. Если коллегу хвалят за что-то, что сделал Козерог, или если один из коллег Козерога завершает проект раньше него, он недоволен. Основная проблема заключается в том, что Козерог часто проводит много времени, сравнивая себя с другими и чувствуя, что они не соответствуют требованиям и никогда не победят, как бы они ни старались.

Лев

Лев хочет больше всего внимания, поэтому Льву нужно побеждать. Большую часть времени Лев хочет выиграть что-то крупное, например, выборы или Оскар. Львы гонятся за большими призами, и когда они не выигрывают, это большой удар для них. Львы очень конкурентоспособны и никогда не хотят чувствовать себя неудачниками, кем бы они ни были.

Рак

Раки склонны слишком серьезно относиться к победам и поражениям. У Рака может вызывать беспокойство любое соревнование, даже игра с семьей в монополию. Для Рака важна только победа, а о поражении лучше не говорить.

Телец

Тельцы являются одним из самых больших неудачников. Люди избегают любой конкуренции с ними. Тельцы страшны, когда проигрывают — они злятся, бросают вещи и пытаются разрушить все, что попадается им под руку.

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