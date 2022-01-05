Пять знаков зодиака находятся под защитой 'высших сил': беды их обходят стороной

Некоторым представителям зодиакального круга легко удается добиваться поставленных целей, выходить из самых запутанных и сложных ситуаций. Кажется, что они находятся под защитой "высших сил".

Астрологи издания Horoscopoverde выделили пять знаков зодиака, которых беды и ненастья обходят стороной. Узнайте, кто есть в списке.

Овен

Уроженцы этого знака знают, что такое успех. Благодаря сильной интуиции и умению чувствовать проблемы Овны никогда не проигрывают, а если такое случается, им на помощь приходят высшие силы. Когда в их жизни происходит что-то ужасное, рядом с ними сразу появляются нужные люди.

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Близнецы

Увлеченные, открытые и разносторонние Близнецы всегда чего-то ищут, не принимая жизненные трудности как неизбежность. Они верят, что именно позитивное мышление и их интуиция помогает им создавать необходимые обстоятельства. И удача всегда с ними.

Лев

Из-за своей импульсивной натуры Львы слишком часто попадают в неприятности, соглашаются на опасные приключения, но всегда все заканчивается хорошо. Вселенная наделила их талантом мастерски превратить любую ситуацию в свою пользу, поэтому они смело добиваются успеха.

Дева

Представители этого знака обладают уникальной способностью: всегда появляться в нужное время в нужном месте. Но Девы редко замечают вмешательство высших сил, поэтому их поддержку они получают только в самый трудный момент.

Стрелец

Заметив опасность, рожденные под этим знаком, умеют корректировать судьбу. Им также удается легко управлять своей жизнью. Оптимистичные Стрельцы знают, каким бы каменистым ни был их путь, высшие силы все равно приведут к успеху.

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