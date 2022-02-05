Пять знаков зодиака могут вступить в брак в год Черного Тигра: они настоящие счастливчики

В 2022 году некоторые уроженцы зодиакального круга могут решиться на важный шаг - вступить в брак. Звезды сулят им счастливую семейную жизнь и благополучие.

Астрологи издания Сolombia назвали пять знаков зодиака, которые могут официально оформить отношения в год Черного Тигра. Узнайте, кто попал в список.

Весы

Уроженцы этого знака наконец-то официально заявят о своих отношениях в этом году. Также есть вероятность пополнения в семьи. Если Весы хотят сделать предложение партнеру, лучшее время для этого - между апрелем и августом.

Близнецы

Веселые и общительные Близнецы также смогут продвинуться в своих отношениях на новый уровень. Их ожидает счастливое время - они могут получить или сделать предложение руки и сердца в июне, июле, августе, октябре или ноябре.

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Козерог

Хотя представители этого знака обычно не верят в брак и заявляют, что они никогда в него не вступят, этот год заставит их пересмотреть свои взгляды. Они наконец-то решатся на очень важный шаг в жизни.

Скорпион

Страстные Скорпионы мечтают о своей семье и крепком браке с раннего возраста, и в 2022 году их желания сбудутся. В период с мая по июнь они могут официально оформить отношения.

Стрелец

Люди этого знака обычно не имеют стабильных отношений и редко чувствуют себя готовыми к принятию такого важного решения. Однако в 2022 году все может быть совсем иначе, и они заключат брак в мае.

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