Пять знаков зодиака могут остаться одинокими в 2022 году: это не их время

Некоторые люди выступают ярыми противниками брака, им не нравится идея быть с одним человеком всю жизнь, они считают себя свободолюбивыми. Другие же хотят найти любовь и заключить крепкий брак, но им не везет с отношениями.

Астрологи издания Рeopleactmagazine назвали пять знаков зодиака, которые могут остаться одинокими в 2022 году. Узнайте, кто попал в список.

Водолей

Уроженцы этого знака любят одиночество, потому что боятся открываться другим и быть уязвимыми. Это мешает им в построении гармоничных отношений. В 2022 году Водолеи не найдут себе пару, но им нужно будет решить для себя, что важнее - обрести вторую половинку или заниматься исключетельно карьерой и саморазвитием.

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Стрелец

Свободолюбивым Стрельцам трудно найти себе пару, поскольку они хотят сохранять легкость в отношениях. Они быстро влюбляются и так же быстро разочаровываются в избраннике. 2022 год заставит их научиться искать компрмиссы и только, усвоив этот урок, они смогут обрести счастье. Но это будет уже позже.

Дева

Девы - это перфекционисты, которые тщательно изучают каждого человека, который находится рядом с ними. В 2022 году они могут быть слишком резкими и критическими по отношению к другим и к себе, что помешает им построить гармоничные отношения.

Близнецы

Общительные и веселые Близнецы очень непостоянные. Они любят острые ощущения и все время меняют свое мнение, что может очень не понравится партнеру. В 2022 году уроженцы знака останутся без второй половинки, поскольку и сами не особо стремятся к долгосрочным отношениям.

Рыбы

Мечтательные и эмоциональные Рыбы настолько требовательны к своим партнерам, что мало кому удастся соответствовать списку пожеланий. Кроме того, они ведут себя легкомысленно, что только усугубляет ситуацию. В этом году им нужно переосмыслить свои взгляды на жизнь.

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