Пять знаков зодиака имеют идеальный гороскоп на 1 апреля: кто везунчик

В этом году 1 апреля не до шуток – с этого дня начинается период ретрограндного Меркурия, который продлится до 25 числа. Лучшим способом удачно его пройти называют погружение в себя. Доверяйте своей интуиции и верьте в себя.

А вот для пяти знаков первый день этого непростого сезона будет даже удачным. Астрологи назвали эту пятерку. Чтобы узнать, есть ли среди них ваши, читайте этот гороскоп дальше.

Рыбы

Неважно, что кто-то считает вас неправыми и самоуверенными. Вы должны объективно взглянуть на себя и свою ситуацию. Скептиками часто двигают негатив и зависть. Сегодня ваше космическое благословение – сила быть собой. Если вы чувствуете необходимость, немного отдайтесь ностальгии. Посмотрите любимые телешоу или мультфильмы, полистайте фотоальбом. Это приблизит вас к вашему внутреннему ребенку и поможет разблокировать себя. Некоторым из вас это поможет исцелить душевные раны.

Дева

Главное в понедельник для вас – это командная работа. Попытка подорвать усилия других или захватить все поле деятельности приведет только к потерям и неудач. Помните, что в течение дня вы можете воспользоваться своими благословениями и найти новых друзей и сотрудников. Если вы чувствуете зов, беритесь за уборку. Вы наведете порядок не только в доме, но и в мыслях и жизни. Наведение порядка устранит застой и вернет положительный поток.

Овен

Когда вам говорят, что правила созданы для того, чтобы их нарушать, спросите себя, о каких именно правилах идет речь. Не все из них представляют проблему. Некоторые только мешают нам прогрессировать и привносить в мир столь необходимые инновации. Сегодня удачный день, чтобы отменить их и установить новые, более эффективные. Вам также рекомендуется отказаться от угождания людям и сосредоточиться на заботе о себе и своих потребностях. Вечер посвятите отдыху телом и душой.

Телец

Сегодня обязательно проведите время со своими близкими. Если вы этого не сделаете, можете упустить важные воспоминания и опыт. Пора изменить свой образ жизни, особенно если у вас выработалась нездоровая привычка ставить общественный успех выше своего благосостояния и благополучия своих близких. Вам также рекомендуется найти способ побороть тревогу, которая неизбежно возникнет на этом пути. В конце концов отказываться от привычек сложно. Медитация может помочь. И, как ни странно, настольные игры с родственниками.

Лев

Энергия понедельника связана для вас с истиной и настоящей жизнью. Вы слышите тревожные звоночки и игнорируете их? Пора проявить смелость и признать проблему, потому что космические силы искренне поддерживают вас. Если вы чувствуете необходимость, расслабьтесь и потанцуйте – хоть с партнером, хоть в одиночестве. Это перестроит ваше тело и психику и поможет вам внимательнее относиться к интуитивным призывам. К тому же, это занятие доставляет массу удовольствия, а вам оно не станет лишним.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на апрель.

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