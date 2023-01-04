Пять знаков ожидает огромный успех: ведический гороскоп до конца 2023 года

Все мы надеемся на успех в будущем году. Но ведический гороскоп на 2023 год предвещает его не всем знакам зодиака.

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OBOZREVATEL проанализировал прогноз, составленный на основе древних индийских Вед и понятия о карме. Вот что ждет все знаки в этом году в сферах личной жизни, карьеры и здоровья.

Овен

Год будет полон большими успехами, но и некоторыми неудачами. Домом вашей кармы будет управлять Сатурн, что приведет к трудностям в карьере.

Марс будет влиятельной планетой для вас в этом году и принесет столь необходимый позитив в жизнь Овна. В марте Сатурн и Меркурий войдут в десятый дом, что даст отличные финансовые результаты. Однако вы можете столкнуться с трудностями в личной жизни, потому что двенадцатый дом будет переходным.

В целом 2023 будет для Овнов годом взлетом и падений.

Телец

Тельцам можно надеяться на стабильность в этом году. Особенно благоприятен он для тех, кто получает образование – за этот аспект у вас в этом году отвечает Марс. Карьера значительно продвинется вперед, когда Сатурн войдет в девятый дом – это принесет Тельцам успех.

Марс, Венера и Юпитер сойдутся в середине мая, чтобы принести вам удачу в семейной жизни. Гармония в вашей семье будет царить с августа по декабрь. В частности, Меркурий, который переместится в пятый дом, предвещает вероятное пополнение. Ваша любовь расцветет в конце года.

Тельцы будут наслаждаться отличным 2023 годом с большими успехами в карьере и личной жизни.

Близнецы

Близнецов ждет сложный год и много борьбы. В начале года Сатурн будет находиться в восьмом доме, что приведет к некоторым финансовым проблемам. Также первая половина года для этого знака связана с проблемами со здоровьем. Облегчения стоит ожидать после апреля.

Лучшее время для карьеры – с середины мая до середины августа, когда Марс входит в двенадцатый дом. Это сулит Близнецам большую удачу. Плодотворное время для личной жизни и брака – до сентября. Тогда эта область будет находиться под влиянием Юпитера.

У Близнецов 2023 будет сложным из-за проблем со здоровьем и карьерой, но это сбалансируется цветущей любовной жизнью.

Рак

Ракам стоит надеяться на плодотворный год, также звезды предвещают им большую удачу. В начале года влияние Сатурна все же принесет немало проблем финансовых и любовных, а также значительные психологические стрессы. Но к концу апреля сложная полоса пройдет.

С того момента ждите улучшения ситуации с деньгами, а изменение положения Юпитера принесет стабильность в другие аспекты вашей жизни. Также следует надеяться на новые карьерные возможности. Марс в десятом доме создаст удачное окно для брака в период с июня по июль.

Раки, которым приходилось нелегко в предыдущие годы, в 2023 будут иметь немало успехов.

Лев

Этот год окажется для Львов неоднозначным, со многими взлетами и падениями. Юпитер в седьмом доме в начале года обеспечит баланс и стабильность по финансовым вопросам. К тому же Марс войдет в шестой дом, что принесет некоторые экономические выгоды.

Но начало года пройдет для Львов под знаком ссор и гнева в отношениях. Тем не менее, брак, заключенный с апреля по сентябрь, будет удачным. Также этому звездному знаку рекомендуют следить за своим питанием и много двигаться – возможны значительные проблемы со здоровьем.

В целом, у Лева будет большой финансовый успех, проблемы возникнут в сфере любви и здоровья.

Дева

Ожидать проблем Девам стоит в сферах здоровья и заработка. Тем не менее положение Марса в начале года поможет выбраться из финансового кризиса.

Ваше здоровье ухудшится с апреля по сентябрь, поскольку Сатурн будет влиять на шестой дом. Заботьтесь о себе в это время особенно тщательно. А в личной жизни Марс, который переместится во второй дом, принесет вам отличный союз. Время после сентября окажется самым лучшим для любви, к тому же здоровье Девы значительно улучшится. Заключать брак Девам лучше всего с середины сентября до середины декабря.

Тем не менее, Девам следует приготовиться к сложному году.

Весы

Для Весов 2023 пройдет под знаком процветания. В начале года Марс переместится в третий дом, что вызовет некоторые проблемы со здоровьем. В то же время вы сможете накопить денег и увеличить свой доход, а это со своей стороны поможет проблемы со здоровьем решить.

Большое влияние Марса окажется плодотворным для вашей личной жизни. Ваши отношения станут более близкими, а прошлые недоразумения удастся преодолеть. Но во второй половине года остерегайтесь проблем в браке. Переход Юпитера в шестой дом в период с середины апреля по сентябрь приведет ко многим трудностям, в том числе со здоровьем.

Если Дева сможет поддерживать здоровую диету и хорошее общение, 2023 пройдет для этого знака гладко.

Скорпион

Для Скорпионов 2023 год будет сложным годом от начала до конца. С января по март влияние Сатурна будет ощущаться в третьем доме – у вас начнутся финансовые проблемы, возникнут непредсказуемые расходы.

Время с мая по сентябрь будет, прежде всего, благоприятным для зарабатывания денег. Что касается здоровья, в августе Венера принесет проблемы в этой сфере – к ним следует подготовиться. Также не будет везти Скорпионам в любви – проблемы будут очень серьезными. Оставшись без поддержки Венеры, вы рискуете даже развестись.

Год для Скорпионов будет тяжелым, немного улучшить настроение сможет разве что неплохой заработок.

Стрелец

У Стрельцов будет неоднозначный год, и им придется столкнуться с некоторыми трудностями. В начале года Марс появится в вашем первом доме. Это позволит хорошо заработать и зарядиться позитивом. Он же в сочетании с другими аспектами вызовет ощущение беспокойства – вы можете испытывать определенный стресс через свою семью.

Самой сложной сферой для Стрельцов станут отношения, ведь влияние Солнца в этой сфере подорвет ваше терпение, так что следите за своими словами. Облегчения следует ожидать в три последних месяца года. Также ноябрь окажется плодотворным в плане карьеры, вы сможете найти новые источники денег.

В целом у Стрельцов будет неплохой год, даже несмотря на определенные трудности.

Козерог

Новый год принесет Козерогам большие взлеты и падения. Из-за влияния Сатурна у вас могут быть серьезные проблемы в апреле, это будет время, когда вы должны быть осторожны с диетой. Убедитесь, что едите здоровую пищу и правильно занимаетесь спортом.

Юпитер же в третьем доме сделает вторую половину года плодотворной для вашей личной жизни. Особенно удачным окажется август. У Козерогов существует шанс на брак. А в сентябре представится хороший случай подзаработать – это касается и бизнесменов, и наемных работников.

Козерогам не стоит ждать от этого года больших успехов и удач.

Водолей

У Водолеев будет отличный год, и они добьются успеха. Марс войдет в двенадцатый дом и принесет с собой процветание в карьере и отношениях. Хотя в период с февраля по май существует риск определенных проблем со здоровьем. В это время очень важно будет позаботиться о себе.

Любовная жизнь Водолея будет наполнена энергией в апреле, когда Юпитер находится во втором доме. Если вы планируете брак, лучше перенести его на вторую половину года.

Этот год станет важной вехой для Водолея.

Рыбы

У Рыб будет прекрасный год и большая удача. Уже в начале года Сатурн в одиннадцатом доме принесет вам успех. Вы сможете погасить долги и получите шанс отправиться в путешествие.

В августе и октябре ждите улучшения здоровья. присутствие Меркурия в третьем и четвертом домах будет творить в этой сфере чудеса. А для завязывания отношений воспользуйтесь первой половиной года – этот период будет невероятно удачным.

Рыбам можно надеяться на незабываемый год.

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