Пять самых злопамятных знаков зодиака: они способны на месть

Некоторые люди не умеют прощать обид и готовы на месть, если кто-то задел их чувства. Из-за этого им трудно построить гармоничные отношения.

Эксперты по звездам издания Supereva назвали пять самых злопамятных знаков зодиака, которые способны на месть. Узнайте, кто попал в список.

Рак

Уроженцы этого знака всегда начеку – они обожают похвалу и терпеть не могут замечаний. Если их кто-то критикует, сразу переходит в разряд врагов. Раки могут выжидать удобного момента, чтобы отомстить.

Близнецы

Люди этого знака отличаются "двойственным" характером – они скрывают свои истинные чувства. Близнецы могут улыбаться и быть очень дружелюбными, но за спиной строить козни. Они хорошо продумывают, как отомстить.

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Весы

Весы принимают критику, но это не значит, что они готовы терпеть. Уроженцы этого знака отомстят обидчику в тот момент, когда он меньше всего того ждет. Их лучше не злить.

Лев

Львы ненавидят, если кто-то ставит под сомнение их достижения. Они готовы на все, чтобы пользоваться уважением и авторитетом. Уроженцы знака могут отомстить обидчику в любой момент – их не остановит ничто.

Телец

Уроженцы этого знака умеют ставить палки в колеса, сплетничать, подрывать репутацию и уважение тех, кто когда-то обидел их. Дело в том, что они стремятся быть лучшими и терпеть не могут, если их критикуют.

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