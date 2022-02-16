Пять самых неискренних знаков зодиака: они могут врать в глаза
Есть люди, которые скрывают свой истинный характер. Они не показывают настоящих эмоций и стараются казаться лучшими, чем есть на самом деле.
Эксперты по звездам издания Santeplusmag назвали пять самых неискренних знаков зодиака. Они могут врать прямо в глаза.
Близнецы
Уроженцы этого знака очень хороши в общении. Они умеют приспосабливаться к любой ситуации и без проблем получают доверие окружающих. Однако Близнецы часто врут, чтобы получить похвалу и добиться финансовой выгоды. Уроженцы знака очень неискренни.
Рак
Сверхчувствительные Раки часто проявляют доброту и вежливость, но в некоторых ситуациях это просто маска. Они хотят, чтобы окружающие выполняли их просьбы, если этого не произойдет - могут врать и мстить. В то же время Раки готовы на все ради любимых.
Скорпион
Представители этого знака великие манипуляторы. Они могут не показывать своих настоящих чувств, чтобы выглядеть лучше в глазах других. Тем не менее они внимательны и могут сделать все, чтобы избавить близких от неприятностей.
Дева
Рожденные под этим знаком очень расчетливые. Они готовы на все, чтобы получить желаемое, и для этого могут надеть маску, скрывающую их истинные намерения. Однако Девы всегда могут оказать поддержку тем, кем по-настоящему дорожат.
Овен
Целеустремленные Овны способны проявлять упрямство и готовы на все, чтобы последнее слово осталось за ними. Они могут льстить и врать в глаза. Однако именно это зачастую позволяет уроженцам знака добиться успеха и карьерного роста.
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