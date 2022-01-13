Пять самых лицемерных знаков зодиака: они настоящие манипуляторы

Некоторые люди склонны к лицемерию - они хотят казаться теми, кем не являются на самом деле. Ради достижения своих целей они готовы пойти на любой обман.

Эксперты по звездам издания Рeopleactmagazine назвали пять самых лицемерных знаков зодиака, которые умело манипулируют другими. Узнайте, кто есть в списке.

Близнецы

Общительные и разговорчивые Близнецы считаются двуличными. Они используют свои отличные коммуникативные навыки не лучшим образом, распространяя слухи о людях, плохо отзываясь о своих друзьях, чтобы завоевать симпатию и доверие других. При этом в глаза Близнецы могут говорить только комплименты.

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Весы

Представители этого знака совсем не умеют хранить тайны - они могут пообещать, что никогда не расскажут чего-то, и не сдержать своего слова, но никогда не признают этого и будут врать. Весы будут улыбаться даже тем, кого считают врагом, и со всех сил постараются замаскировать эмоции. Все это ради того, чтобы добиться задуманного.

Рыбы

Рыбы хотят, чтобы все были счастливы, но готовы на многое, чтобы не попасть в беду. Уроженцы знака могут врать даже близким и манипулировать их чувствами, чтобы получить от тех внимание и заботу. Рыбы хотят, что все их любили, и ищут способы вызвать жалость или же признание у других.

Стрелец

Уроженцам этого знака нравится, чтобы жизнь была беззаботной, а приключения не заканчивались, но реальность часто другая. Стрельцы делают комплименты людям, которых терпеть не могут, просто потому, что им важны те отношения из-за личной выгоды. Они умеют манипулировать людьми и всегда добваются своего.

Скорпион

Рожденные под этим знаком умеют использовать людей в своих интересах, и делают это совсем незаметно. Скорпионы плетут интриги как на работе, так и в отношениях с близкими. Даже если уроженцев знака уличат в обмане, они будут врать и все отрицать.

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