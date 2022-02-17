Пять самых коварных знаков зодиака: они никогда не жалеют о плохих поступках

Предательство может легко разрушить доверительные отношения как в паре, так и с родными, друзьями, коллегами. Однако некоторые люди склонны делать подлости, чтобы достичь своих целей - и ради желаемого они готовы на все.

Астрологи издания Infobae назвали пять самых коварных знаков зодиака. Они не жалеют о плохих поступках.

Близнецы

Общительные и веселые Близнецы иногда бывают легкомысленными и импульсивными. Столкнувшись со сложными ситуациями, они предпочитают не обращать на них внимания. Также они могут внезапно исчезнуть и больше не идти на контакт, после того как получили свою выгоду. Близнецы способны на обман и часто используют других в своих интересах.

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Стрелец

Нетерпеливые Стрельцы обычно не стоят на месте и следуют всем своим порывам. Причина, по которой люди этого знака в конечном итоге предают, заключается в том, что они слишком изменчивы, ненавидят рутину и им быстро становится скучно. Стрельцы могут забыть о своих обещаниях, получив то, чего желали.

Козерог

Уроженцы этого знака готовы мстить любому человеку, который причинит им боль. Они могут резко изменить свое отношение, а иногда и вовсе забыть человека. Им тяжело простить обидчика и вспомнить хорошие моменты с ним.

Скорпион

Представители этого знака очень недоверчивы, потому что встречали лживых людей. Скорпионы обычно не предают, но могут использовать других. Также со временем им стает скучно в паре, у них исчезают все чувства - и тогда они могут пойти на измену, и даже не будут об этом жалеть.

Овен

Темпераментные Овны проявляют импульсивность и агрессивность, что часто раздражает окружающих. Они пойдут на предательство, если возникнет конфликт или если появится однообразие в общении. Им важно избегать монотонности и говорить обо всем. Если кто-то заденет их чувства, они могут отомстить.

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