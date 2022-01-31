Пять мужчин по знаку зодиака – лучшие отцы: их дети очень счастливы

Идеальных родителей не существует. Но есть те, которые всегда находят время для своих детей и делают все, чтобы они были счастливы.

Эксперты по звездам издания Timesofindia выделили пять лучших отцов по знаку зодиака. Узнайте, кто есть в списке.

Козерог

Терпеливым Козерогам важно, чтобы их дети научились преодолевать трудности и добиваться целей. Они уделяют много внимания воспитанию детей и их образованию.

Телец

Уроженцы этого знака всегда готовы защитить своих детей и будут их поддерживать. Им важно обеспечить благополучие своего ребенка и дать ему все самое лучшее.

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Рак

У рожденных под этим знаком семья стоит на первом месте. Отцы-Раки очень любящие, заботливые и всегда будут рядом – они умеют проводить время с детьми так, чтобы оно было незабываемым.

Стрелец

Отцы-Стрельцы очень веселые, позитивные и любят путешествия. Им важно, чтобы их дети наслаждались жизнью в полной мере. Они поощряют ребенка изо всех сил следовать своей мечте.

Лев

Представители этого знака всегда гордятся достижениями ребенка и любят хвастаться ими. Дети – это самое ценное, что у них есть во всем мире. Львы – очень любящие папы.

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