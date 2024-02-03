Путешествие или романтика: гороскоп на 3-4 февраля для всех знаков зодиака

Скорпионы отправятся в путешествие, которое подарит им много приятных эмоций. Весы смогут наслаждаться романтикой.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3-4 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вам не хочется сидеть в четырех стенах, вы стремитесь к новым впечатлениям и приключениям. И потому вы не упустите возможности увидеть что-то новое, сделать что-то интересное, познакомиться с новыми людьми или пообщаться со старыми друзьями.

Телец

Вы чувствуете себя лидером и организатором всего происходящего вокруг вас. Вы берете на себя ответственность за решение всех проблем и уход за всеми, кто нуждается в вашем внимании.

Близнецы

Нужно немного отдохнуть от всех запланированных дел. К сожалению, объема энергии не хватает на то, чтобы выполнить все, что запланировали, поэтому лучше отложить все и полежать пару дней. У вас еще будет время для разных свершений.

Рак

Вы готовы к реализации новых идей, которые могут улучшить ваше финансовое положение. Вы верите в свои возможности и готовы попробовать что-нибудь новое. Ваши новые идеи принесут вам деньги.

Лев

Вы наслаждаетесь спокойными занятиями, не требующими много усилий, больше времени проводите в постели или на диване, смотря фильмы. И это вполне нормально, ведь таким образом вы накапливаете силы для будущих достижений.

Дева

Находите время для покупок и пополнения запасов. Вы заботитесь о своей экономии и регулярно обновляете закрома. А еще сейчас с увлечением занимаетесь уже весенними покупками или хотя бы выбором семян, саженцев, удобрений и инструментов.

Весы

Вы переживаете романтические моменты, которые останутся в вашей памяти. Вы чувствуете, что кто-то заинтересован в вас или вы заинтересованы в ком-то, и это чувство взаимное, это поднимает вам тонус и вдохновляет.

Скорпион

Вы отправляетесь в какое-то путешествие, маленькое путешествие, может, на экскурсию, к родственникам или друзьям. Удовольствие, которое вы сейчас получаете, дает вам заряд на всю следующую неделю, вы узнаете что-то интересное, добавляете новых впечатлений.

Стрелец

Родственники или старые друзья напоминают о себе или даже неожиданно приезжают к вам в гости. И это будут довольно приятные неожиданности, вы радуетесь их компании и их инициативе, потому что это заставляет вас подняться и куда-то отправиться.

Козерог

Никак не удается отдохнуть от работы, напротив, приходится посвятить все выходные разным производственным вопросам. Да еще и работать без перерыва, кому-то звонить, вести переговоры, советоваться и договариваться.

Водолей

Важно будет сейчас убрать вокруг себя, причем это будет достаточно кардинальная уборка, а не только генеральная. Возможно, следует привлечь специально обученных людей, друзей или родственников.

Рыбы

Вы проводите эти дни в семейном кругу, общаясь с вашими родными, в том числе со старшими и очень дальними. Вы чувствуете себя частью своего рода, вспоминаете детство и узнаете что-то важное о своих корнях.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.