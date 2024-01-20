Путешествие или продолжение работы: гороскоп на 20-21 января для всех знаков зодиака 

Девы отправятся в путешествие, которое подарит им много положительных эмоций. Весам придется работать, забыв об отдыхе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20-21 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Предвидятся очень активные выходные. Впрочем, для вас это очень характерно, вы не умеете отдыхать спокойно. Потому и ищете себе какие-то яркие впечатления, загружаете себя физическими нагрузками.

Телец

Даже если у вас запланировано немало разных неотложных дел, сил на все это у вас не будет, поэтому лучше все же дать себе хоть немного времени на отдых и выделить хоть один день на максимально ленивый выходной.

Близнецы

Важно будет сейчас навести порядок вокруг себя. Но не только убрать разбросанные вещи, но и совершить грандиозное расхламление, выбросив те вещи, которые не доставляют вам удовольствия и только место занимают.

Рак

Начните прямо сейчас подготовку к реализации новых замыслов, не ждите трудовых будней, чтобы стартовать. Вы можете как составлять какие-то планы, так и собирать нужную информацию, подбирать картинки, составлять бюджет.

Лев

Сделайте для себя в эти выходные шикарный отдых, организуйте косметические процедуры, сеансы массажа и полный приятный релакс. Позвольте себе максимальное расслабление, потому что вы того достойны.

Дева

Путешествие в эти выходные будет очень кстати, вам уже нужно получить свежие впечатления, чтобы как-то разнообразить жизнь. Поэтому отправляйтесь к кому-то в гости или в путешествие, на экскурсию.

Весы

Руководство не дает вам забыть о работе, и это будут не только звонки и разговоры о различных производственных проблемах. Возможно, придется выходить на работу или все выходные полностью посвятить решению рабочих вопросов.

Скорпион

Сейчас важно набраться сил, поэтому нужно максимально расслабиться и посвятить время тому, что вам действительно нравится. Это может быть не только сон, но и творчество, и общение с очень наполненными и положительными людьми.

Стрелец

Эти выходные будут семейными, когда вы все время посвящаете общению с родными, решаете какие-то вопросы вашей семьи, близких или дальних родственников. Впрочем, вы можете наслаждаться просто тем, что ваша семья рядом с вами.

Козерог

Находится время для того, чтобы заняться покупками и пополнить свои запасы. И это может касаться не только продуктов, но и каких-то материалов, одежды, техники, инструментов, мебели, словом, у вас по плану – шоппинг.

Водолей

Сейчас успеваете и с разными домашними делами заняться, порядок в доме навести, закупиться продуктами, да еще и посвятить время встречам с друзьями и родственниками, обменяться впечатлениями и воспоминаниями.

Рыбы

Вам случается побыть среди людей, стать зрителем или участником каких-то групповых мероприятий, деловых, культурных или спортивных. Не беспокойтесь о том, что не отдохнете, наоборот, вы почувствуете прилив сил.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.