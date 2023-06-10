Путешествие или отдых дома: гороскоп на 10-11 июня для всех знаков зодиака

Весы на выходных отправятся в дорогу и отлично проведут время. Стрельцы будут отдыхать дома.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10-11 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Эти выходные будут малопродуктивными, поскольку чуть ли не все дни будете что-то ожидать, буквально сидеть под окном или у телефона, а может,, и где-то в очередях ждать у моря погоды вместо того, чтобы плюнуть на все и заняться собственными делами.

Телец

Пришло время узнать что-то новое, к примеру, разобраться с новыми технологиями, познакомиться с техникой, программами, всеми благодаря прогрессу открывающимися возможностями, научиться всем этим пользоваться и даже других научить.

Близнецы

Приходится ускоряться и пытаться совершить немало дел, которые вы отложили как раз на эти выходные. ибо вам нужно и вещи разобрать, мусор рассортировать, и семье пора время уделить, и с домашними делами справиться, и даже немного поработать.

Рак

Вас находят какие-то люди со своими новыми идеями и предлагают сотрудничество. И среди этих идей есть те, что вас заинтересуют, поэтому вы, несмотря на выходные, можете посвятить львиную долю своего времени обсуждению и реализации этих замыслов.

Лев

Имеете дело с определенными ограничениями, когда вам не вольно делать все, что бы вы хотели, поскольку и руководство вас может побуждать к дополнительному труду, и родные требуют усиленного внимания, и друзья чего-то хотят, а вам – хоть разорвись.

Дева

Дружеские или семейные посиделки в эти выходные гарантированы, особенно теплыми и желанными встречи будут с людьми, которых вы сто лет не видели. И для этого вам не обязательно куда-то далеко ездить, потому что гости могут и к вам нагрянуть.

Весы

Отправляйтесь куда-то подальше от дома, возможно, у вас предвидится командировка или отпуск, поездка к дальним родственникам в гости или по зову сердца вы отправитесь туда, где сейчас нужна ваша помощь.

Скорпион

Ничего особенного не предвидится, все будет как обычно: немного домашних дел, уборка, готовка, немного семейных разборок, а еще сон, отдых, прогулки, шоппинг и другие привычные для вас занятия на выходные.

Стрелец

Восстанавливать силы нужно, вы остро нуждаетесь в отдыхе, поэтому сейчас будете откровенно бездельничать, ничего не делать даже дома, не говоря уже о чем-то другом. В конце концов, время от времени нужно выпадать из социума.

Козерог

Это будут семейные выходные, когда вы все дни будете проводить в кругу близких людей, безразлично, будет ли это где-то в дороге, на даче, в гостях у родственников, или вы все время дома проведете лежа на диване.

Водолей

Захочется каких-то изменений, новых впечатлений, потому что все, что вы видите вокруг, вам уже надоело. И в эти выходные вы сделаете все, чтобы изменить обстановку и обстоятельства, которые уже вам не доставляют удовольствия.

Рыбы

Мысленно вы бы многое сделали, но усталость сказывается, и вместо тех грандиозных планов, которые вы себе записали, вы можете просто лечь и отдыхать, максимум – пройтись в ближайший магазин.

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