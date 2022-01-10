Проблемы в экономике и праздник в обществе: гороскоп для Украины на 10-16 января

Люди все еще будут погружены в праздники и будут набираться силы в своих домах, а некоторым политикам придется работать над вопросами бюджета. В экономике же будет продолжаться падение объемов производства.

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Общество. Все еще продолжаются праздники и люди погружены в них по самые уши, закутанные, словно в теплое одеяло, где спокойно, тепло и безопасно. Активизируются вопросы отношений, любви, доверия, семьи и поддержки. Мы словно набираемся сил в наших домах.

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Политика. Некоторые политические и властные институты должны работать, особенно это касается тех, кто занимается экономическим блоком, поскольку вопросы поступления в бюджет сейчас чрезвычайно актуальны.

Экономика. Продолжается очередное падение объемов производства, обостряются вопросы финансов, так что могут начаться проблемы с выплатами, возможно, даже возникают вопросы с покрытием насущных потребностей.

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