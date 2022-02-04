Проблемы будут идти одна за одной: три знака зодиака ждет много испытаний в год Черного Тигра

2022 год окажется трудным для некоторых представителей зодиакального круга. Судьба будет подбрасывать им много проблем, которые могут спровоцировать депрессию.

Астрологи издания Сosmopolitan назвали три знака зодиака, которых ждет много неприятностей в год Черного Тигра. Узнайте, кто попал в список.

Лев

Львы в этом году окажутся в затруднительном положении - могут возникнуть проблемы на работе. Кроме того, велика вероятность потерять деньги, поэтому от сомнительных инвестиций лучше отказаться. Уроженцы знака отличаются импульсивностью и резкостью, что может сыграть с ними плохую шутку - небольшая ссора может обернуться скандалом и разрывом отношений. Львам нужно быть осторожными и не торопиться с принятием решений.

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Скорпион

Скорпионам нужно научиться заботиться о своем здоровье в этом году, иначе проблемы дадут о себе знать. Уроежнцы знака привыкли трудится, не покладая рук, и успевать все, но им тоже нужен отдых. На работе могут возникнуть конфликты, поэтому нужно проявить терпение, чтобы не лишиться должности. В любовных отношениях велика вероятность недопониманий и ссор.

Весы

2022 год будет очень непростым для Весов - он заставит их двигаться вперед и бороться с трудностями. В первую очередь, уроженцам знака нужно позаботиться о финансах - возможны непредвиденные траты. Кроме того, Весы могут столкнуться с проблемами на работе - соперники будут строить козни у них за спиной. Возможно, место работы придется сменить, но не нужно принимать поспешных решений.

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