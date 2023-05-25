Приятные встречи или решение финансовых вопросов: гороскоп на 25 мая для всех знаков зодиака 

Дев ждут приятные встречи, которые придадут им мотивации и сил. Козероги будут заняты решением финановых вопросов.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 25 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Удается выйти на достаточно высокий уровень, возможно, даже международный, когда вы заявляете о себе чуть ли не на весь мир, например, выступаете на каком-то мероприятии, даете рекламу себе, своим товарам или услугам.

Телец

Сегодня приходят очень мощные и оригинальные идеи, которые способны едва ли не изменить всю вашу жизнь и которые, казалось бы, лежат на поверхности. И вы будете очень удивляться тому факту, что все это вам раньше не пришло в голову.

Близнецы

Это будет очередной день славы, когда вы становитесь известны все большему количеству людей. Возможно, вы сможете выступить перед людьми, давать интервью, участвовать в деловых или светских мероприятиях, где вы попадаете в объективы фото и видеокамер.

Рак

Первые три дня недели были довольно активными, вы очень быстро и качественно выполнили все, что запланировали, так что вы уже можете расслабиться и готовиться к выходным, на которые вы снова запланировали какие-то активные действия.

Лев

Реализуете свое желание куда-то двигаться и развиваться, ведь приходит осознание, что сидеть на одном месте уже не стоит, нужно чему-то учиться, желать и реализовывать свои желания и стремления.

Дева

Будет возможность душевно провести время с коллегами и друзьями, наконец-то встретиться даже посреди недели, вспомнить прошлое, обсудить какие-то милые эмоциональные вещи, которые вам придадут сил, и вы будете чувствовать себя очень счастливыми и наполненными.

Весы

Стабильная и размеренная работа сегодня вас особенно радует. И пусть не будет каких-то невероятных рекордов или безумных успехов, но у вас есть ощущение выполненного долга, а еще – удовольствия, надежности, самодостаточности.

Скорпион

Светское мероприятие или празднование, на которые вы сегодня попадаете, доставляют вам не только эстетическое удовольствие, но и вполне конкретные дивиденды, ведь возможны знакомства и установление перспективных связей.

Стрелец

Ваши давние мечты и цели сегодня имеют все шансы сбыться. Обстоятельства складываются так, что вы оказываетесь именно в нужное время и в нужном месте, когда вам чуть ли не руку стоит протянуть, чтобы получить то, о чем вы давно мечтали.

Козерог

Пришел день отдачи долгов, и вы максимально закрывайте все эти вопросы. Вспомните всех, у кого вы что-нибудь одалживали, и это касается как денег, так и другого: книг, одежды, вещей, инструментов. Можно даже спрашивать людей, если не можете что-нибудь вспомнить.

Водолей

Чрезвычайные результаты сегодня достигаются благодаря вашему умелому управлению людьми и проектами. Впрочем, не стоит цеплять на себя корону и гордиться, ведь цель достигается исключительно коллективными усилиями, а не только из-за ваших лидерских качеств.

Рыбы

Слабые и обиженные рядом с вами нуждаются в вашей протекции, так что вы беретесь защищать и отстаивать их права, даже если лично вас эти вопросы совсем не касаются. Просто выступаете просто за правду и справедливость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.