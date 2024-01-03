Приятные встречи или большая удача: гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака

Раки отлично проведут время, приятные встречи их порадуют и подарят вдохновение действовать. Водолеям тоже повезет, удача будет на их стороне.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Кому-то сегодня будет казаться, что все вокруг замерло и ничего интересного не происходит. Но это будет обманчивое впечатление, ведь за этим спокойствием скрывается ваша активная деятельность.

Телец

День сегодня будет рассчитан поминутно, работы будет много, соблюдайте свои обещания и обязательства, четко выполняйте все, что должны сделать. И только вечером можете наконец выдохнуть и отдохнуть.

Близнецы

Займитесь сегодня какими-то творческими делами, рукоделием, посетите культурные мероприятия, выставки или концерты, словом добавьте чего-то прекрасного и эмоционального к вашей жизни, пусть она будет более яркой.

Рак

Встречи сегодня будут приятными, насыщенными разными бонусами типа подарков и комплиментов. Несмотря на то, что общение может затянуться, вам очень понравятся и люди, и общее настроение, и открывшиеся перед вами перспективы.

Лев

Лучше сегодня решать домашние дела, наводить порядок и в помещении, и в бумагах, договариваться о различных вопросах имущества, ремонта, строительства, управления хозяйством. Все очень просто и легко решается.

Дева

Потренируйте сегодня свой командирский голос и навыки управления, будете управлять разными людьми и процессами, даже если вам не очень нравится этим заниматься. Но вам приходится, потому что другие командиры сейчас отдыхают.

Весы

Сегодня вас будут атаковать соблазны, которые хоть и принесут приятные впечатления, но могут оказаться не очень полезными для здоровья. Но на то они и соблазны, чтобы время от времени их позволять для того, чтобы немного порадовать себя и порадоваться жизни.

Скорпион

Все ваше внимание сегодня – на вашу семью, вам захочется еще как-нибудь удивить и порадовать своих близких, подарить им если не подарки, так приятные впечатления, эмоции, то, что принесет светлые и радостные воспоминания.

Стрелец

Творчество сегодня может доставить не только удовольствие, но и вполне реальные прибыли. К примеру, вы можете выгодно продать плоды своего творчества, получить гонорар или аванс, договорившись о будущем сотрудничестве.

Козерог

Деньги сегодня исчезают, вы их активно тратите: отдаете долги, покупаете для себя что-то приятное и значительное, возможно, вы наконец-то решаетесь купить себе какую-нибудь значительную покупку типа машины, земли или жилья.

Водолей

Неожиданно повезет. Похоже, что фортуна сегодня на вашей стороне – вы можете выиграть в лотерее, в конкурсе, получить премию или стать участником очень интересных и перспективных проектов, присоединитесь к крупной и известной компании.

Рыбы

Становитесь участником интересного действа или публичного события, примете участие в каких-то культурных или деловых мероприятиях, где вы внесете свой немалый общий вклад. Может, даже просто своим присутствием.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.