Приятные новости или конфликты: гороскоп на 2 января для всех знаков зодиака 

Близнецы получат приятные новости, которые их вдохновят. Девам грозят конфликты.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 2 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

У кармы может быть довольно затейливая фантазия, и сегодня к вам возвращается то, что вы когда-то выпустили в свет. И если вы были добрыми, искренними и щедрыми, то получите хороший сюрприз.

Телец

У вас сегодня наблюдается состояние влюбленности, вы в восторге или от определенного человека, или от невероятной идеи, или признаетесь в любви к целому миру, который вас сейчас особенно вдохновляет.

Близнецы

Получайте приятные новости, которые вас окрыляют и вдохновляют. И это вас настолько стимулирует, что на этом подъеме вы многое успеваете, поскольку ясно перед собой видите привлекательные перспективы.

Рак

Будет непреодолимое желание свернуться калачиком и полежать в тишине и покое. И чтоб ничего вокруг не происходило. Впрочем, не всем удастся самостоятельно регулировать продолжительность и интенсивность работы.

Лев

Будет возможность наконец выговориться, облегчить свое состояние, сбросить напряжение. Возможно, это будут ваши старые друзья, с которыми вы можете говорить о чем угодно, а может, даже специально обученные люди.

Дева

Кто-то вас настолько раздраконил и вывел из себя, что вы сегодня не подбираете слова, готовы высказать все, что думаете. Такое бывает очень редко, но бывают случаи, когда без этого не обойтись, чтобы на голову не садились.

Весы

Принимайте сегодня разумные и хорошо взвешенные решения, если нужно над этим поработать дольше обычного, то отведите ровно столько времени, сколько нужно, потому что от этого решения зависит и ваша жизнь, и судьба других людей.

Скорпион

Впереди какая-то неопределенность, вам сложно планировать и прогнозировать из-за того, что вы не знаете, что будет впереди. Причем не будет не только нескольких вариантов, но и вообще любых вариантов развития событий.

Стрелец

Трудовой день будет вполне привычный, вам не нужно сегодня хватать звезд с неба, просто будьте на рабочем месте. Возможно, придется подстраховывать коллег и немного поработать за них.

Козерог

Голова сегодня занята очень сложными мыслительными процессами, ведь вам нужно осмыслить какие-то важные вещи. Посвятите этот день анализу и расчетам, внимательно взвесьте все преимущества и недостатки.

Водолей

Посоветуйтесь сегодня с командой, прежде чем что-то делать, не пытайтесь самостоятельно осмыслить тот огромный объем информации, который на вас свалился, и не берите на себя ответственность, если ее можно разделить с другими.

Рыбы

Выступаете сегодня с открытым забралом против несправедливости, решительно отстаиваете как свои права, так и чужие. Причем лучше у вас удается защищать интересы совсем чужих людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, найближчі п'ять років будуть доленосними для багатьох знаків зодіаку. Доведеться ухвалювати важливі рішення, зважуватися на ризикові переїзди та розпочинати нові розділи у стосунках та кар'єрі.