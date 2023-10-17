Пришло время приключений: гороскоп до 21 октября

Эта неделя проходит под знаком Марса, призывающего всех отправиться в путешествие по тайным уголкам своей души. Это может означать усиление любовного интереса, углубление профессиональных навыков и изучение собственных чувств.

Астрологи рассказали, как это повлияет на каждый из знаков зодиака в ближайшие дни. Узнайте свой прогноз дальше.

Овен

Используйте свои уникальные навыки и таланты, чтобы сотрудничать с другими ради общих целей. Сейчас самое время сосредоточить свою энергию и действия на том, чего вы действительно хотите, а не распылять их на занятия менее достойные вашего времени. Каждый шаг должен вести вас прямо к цели. По ходу недели начнет проясняться ситуация в отношениях. Разговаривайте с партнером, укрепляйте взаимное доверие. Помните, какие-либо отношения подобны зеркалу: они отражают и реагируют на вас обоих. Это возможность поделиться лидерством и вместе создать нечто удивительное. Сохраняйте позитивное настроение, высокую мотивацию и направляйтесь к вершине.

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Телец

Рассмотрите возможность делегировать все, что возможно, кому-то другому на следующие два месяца. Но убедитесь, что ваши цели совпадают. Сосредоточьтесь на отношениях с вашим партнером. Если вы почувствуете желание контролировать действия другого человека, найдите минутку, чтобы подумать о своей позиции и перестроиться. Вместо того чтобы выяснять, кто главнее, старайтесь найти взаимовыгодные цели или результаты и продолжайте движение, пока не достигнете пункта назначения. Это идеальное время, чтобы поделиться своими мыслями на работе и поучаствовать в продуктивных мозговых штурмах. Позвольте другим увидеть ваш талант.

Близнецы

Следующие полтора месяца вам следует уделить своему здоровью и физической активности, и начинать стоит прямо сейчас. Вы добьетесь поставленных целей и повысите уровень своей энергии. Что касается работы, ставьте перед собой амбициозные цели и подходите к ним с твердой решимостью. Освободите место для нового, отпустив все, что вас сдерживает, – порвите связи с прошлым и избавьтесь от лишнего багажа. Например, сделайте большую уборку. На выходных насладитесь жизнью как можно полнее. И обязательно обратите внимание на творческие идеи, которые придут к вам на этой неделе.

Рак

Настала пора для романтических свиданий и интимных разговоров. Разожгите пламя близости и наслаждайтесь общим досугом со своим важным человеком. Подумайте также о том, чтобы выбрать хобби, которое зажжет ваш внутренний огонь, возродит интерес к жизни. Ощущение цели изменит для вас все. Уделяйте время родным, друзьям и любимым. Атмосфера для вас настроена на общение, потому воспользуйтесь этой прекрасной возможностью. Но постарайтесь не игнорировать какие-либо невысказанные проблемы и решать их доброжелательно. Сохраняйте оптимизм, позитивный настрой и наслаждайтесь прекрасными моментами жизни.

Лев

Наведите лоск в своём жизненном пространстве. И привлекайте к этому близких людей. Возвратите к жизни то, что начало терять красоту – не давайте ему увянуть и пропасть. Это может быть ваш заброшенный двор, требующий ухода предмет мебели, или даже член семьи, которому не мешало бы уделить побольше внимания. Фиксируйте свои ощущения в общении – вы сейчас хорошо чувствуете других людей. Выходные проведите активно, ищите компании и развлечений. Ваше волшебное прикосновение способно превратить простые вещи в нечто необычное, поэтому не сидите, сложа руки.

Дева

Возьмитесь за наведение порядка в жизни и начните с уборки. Пусть это будет даже просто очищение почтового ящика. Делайте маленькие приятности тем, кого вы любите – распространяйте вокруг себя позитив. Это хорошее время для планирования романтического отпуска или совместного отдыха с семьей. Но не забывайте следить за своими деньгами. Оставайтесь верными своим ценностям, когда зарабатываете, инвестируете или тратите деньги для достижения своих целей. И не забывайте проявлять свою привлекательность – в любой форме.

Весы

На этой неделе вы можете встретить блестящую идею, получить важное сообщение или, наконец, разгадать загадку, которая все время ускользала от вас. Присматривайтесь ко всему, что привлекает ваше внимание. Максимально используйте свое очарование, дипломатичность и навыки ведения переговоров, участвуя во вдумчивых беседах или переписке. Не стесняйтесь стремиться к повышению, продвижению своих идей или проявлению себя в творчестве. Действуйте в соответствии со своими основными ценностями и не бойтесь применять разумные тактики, чтобы обойти конкурентов или заключить выгодное соглашение. Космическая энергия на вашей стороне, и вас ждет победа.

Скорпион

Ваша безудержная сила и энергия рвутся наружу. Никакие трудности не остановят вашего внутреннего ниндзя. Во что бы вы ни вложили свое время, энергию и ресурсы, все принесет плоды. Не тратьте этот приток энергии на пустые фантазии, мысли о мести или другие непродуктивные вещи. Помните о своих целях и желаниях и двигайтесь именно к ним. Если что-то или кто-то кажется неосязаемым, нестабильным или неподконтрольным, не тратьте драгоценное время, пытаясь его поймать. Сосредоточьтесь на своем пути и двигайтесь широкими шагами к осуществлению собственных желаний.

Стрелец

По мере приближения выходных будьте готовы к счастливой встрече. Возможно, это будет новый хороший друг, а может, и любовь. Расширяйте круг общения и вы получите ответы на свои вопросы и помощь, в которой так нуждались. Не забывайте также внимательно смотреть вглубь себя. Работайте со своими страхами, тревогами и мыслями. Для вас на первом месте сейчас поиск внутреннего баланса и забота о своем благополучии. Подарите себе столько любви, на сколько вы способны, и наслаждайтесь приключениями, которые дарит вам жизнь.

Козерог

Сосредоточьтесь на своей работе. Особенно во второй половине недели. Но не забывайте и о творчестве и удовольствии – устройте свидание, вечеринку для друзей или просто хороший день для себя. Если вы окажетесь в сложной ситуации, рассчитывайте на ценный совет от важного человека. Выходные обещают важный момент социального или профессионального признания, возможно, прорыва, поэтому не бойтесь проявить себя, приложить усилия к чему-то большому и важному. Чем больше вы соберете вокруг себя людей, тем больше возможностей получите в свои руки.

Водолей

Путь к профессиональному успеху может потребовать некоторой работы в одиночестве и без лишних анонсов. Приготовьтесь к тому, что вам придется поработать так до конца ноября. Держите свои планы и достижения при себе, пока не наступит идеальный момент, чтобы их обнародовать. Доверие – вот ключевое для вас понятие сейчас. А еще решительность. С их помощью вы добьетесь всего, что запланировали. Ищите информацию, тщательно все обдумывайте и не делитесь раньше, чем все будет готово. В таком случае вас ждет успех.

Рыбы

Вплоть до 24 ноября сила Вселенной будет на вашей стороне, поэтому сосредоточьте свою энергию на том, чтобы принести себе и своим близким максимальную пользу. На выходных задумайтесь об особо дорогих вам людях. Подумайте, какие неопределенности или нерешенные вопросы остались между вами и инициируйте откровенный разговор. Не торопитесь рассказывать всем свои личные новости. Вы находитесь на увлекательном пути – сосредоточьтесь на нем. Ловите момент и делайте его необычным для себя.

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