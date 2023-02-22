Придется сразиться за свои права: гороскоп Таро до конца недели

Период с 22 по 27 февраля потребует смелости, уверенности и решительности. Вознаграждение придет, как результат упорного труда, а не как внезапная удача.

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По словам астрологов, на этой неделе следует бороться за свои права. Некоторые знаки могут ощутить сильное давление со стороны окружающих, но нужно оставаться верными себе и своим ценностям.

Овен

Карта Таро: Рыцарь мечей

Рыцарь мечей указывает на то, что на этой неделе в общении следует уверенно и последовательно выражать свою позицию. Вы готовы начать новое дело, но это не будет так легко, как казалось. Проблемы неизбежны на жизненном пути, главное – не впадать в депрессию и не портить все пессимистическими настроениями. Овны – воинственный и настойчивый знак, так что у них все получится.

Телец

Карта Таро: Туз мечей

Вы слишком долго пытались решить важную проблему и, в конце концов, вам надоело прислушаться к собственному внутреннему голосу на этот счет. Туз Мечей показывает, что это неделя жестокой честности, правды и откровений. Прислушайтесь к советам и мнениям окружающих. От честных разговоров можно добиться большего прогресса, чем провести еще один месяц промедления или анализа. Начните говорить.

Близнецы

Карта Таро: Четверка пентаклов

Нет ничего хуже, чем ощущение, что вы застряли в пути, живя по старому распорядку снова и снова. Четверка Пентаклей намекает на то, что жизнь вошла в рутину, этакий бесконечный "день сурка". Но готовьтесь к новому сезону. Стройте планы. Подумайте, что вы собираетесь делать этой весной. Скоро жизнь снова начнет двигаться быстрее.

Рак

Карта Таро: Звезда

Раки – настоящие альтруисты и очень многое делают для окружающих. Пора подумать о себе.

Звезда дает вам силы для воплощения заветной мечты. Это не просто давнее желание, а то, на что вы надеялись многие годы. Визуализируйте свою мечту и сделайте все, чтобы воплотить ее в жизнь.

Лев

Карта Таро: Справедливость

Львы будут стремиться к справедливости. Они будут искать ее повсюду – на работе и в личной жизни. Вы не привыкли умалчивать о проблемах и всегда обо всем говорите искренне. Вы – настоящий защитник уязвимых и несправедливо обиженных.

Вам нравится выражать свое мнение и действовать. Вы хотите подлинного правосудия. На этой неделе есть шанс почувствовать себя настоящим супергероем.

Дева

Карта Таро: Восьмерка пентаклей

Не сдавайтесь сейчас, потому что конец проблемам ближе, чем вы думаете. Вы слишком много сил на энергии израсходовали для достижения важной цели в карьере. Вы очень настойчивы и старательны и именно на этой неделе произойдет прорыв, который вам нужен. Восьмерка пентаклей похожа на легкое успокоительное, так что осталось только немного подождать.

Весы

Карта Таро: Колесо фортуны

Много увлекательных настроений, энергии и возможностей будет кружить вокруг вас на этой неделе.

Будьте любознательными, инициативными и позитивными. Колесо фортуны – мощная карта трансформации. Если вы используете возможности, сможете кардинально улучшить свою жизнь. Не изменяйте своему врожденному оптимизму – идите вперед с верой в лучшее.

Скорпион

Карта Таро: Королева пентаклей

Неделя будет связана со взятием на себя большой ответственности. Речь идет о множестве аспектов – деньгах, работе, доме или здоровье. У вас есть понимание, мотивация и лидерские навыки.

Другие последуют вашему примеру. Пора выйти в центр внимания, продемонстрировать свои идеи, заручиться поддержкой и получить еще больше уважения и восхищения.

Стрелец

Карта Таро: Король кубков

Люди часто недооценивают вашу мудрость. Вы способны к глубоким размышлениям и наблюдениям. А еще вы не любите осуждать других.

На этой неделе окружающие будут нуждаться в вашем совете, поддержке или помощи. Вы сможете внушить веру и успокоить родных и друзей.

Козерог

Карта Таро: Семерка пентаклей

Вы очень трудолюбивы, ведь вами руководит Сатурн. Вы любите брать на себя ответственность.

Однако вы взяли слишком тяжелое бремя на собственные плечи и теперь не справляетесь. Научитесь доверять и делегировать. В долгосрочной перспективе это к лучшему. Пора поставить под сомнение некоторые обязанности и полномочия.

Водолей

Карта Таро: Повешенный

Вы застряли на каком-то этапе. Некоторые мысли и убеждения мешают прогрессировать и получить желаемое. Словом, худший ваш враг – это вы сами. Повешенный просит вас сознательно выйти за рамки собственного мышления и опыта. Посмотрите на чужую точку зрения, спроектируйте себя на их чувства и лучше поймите их позицию.

Рыбы

Карта Таро: Пятерка кубков

Пятерка чаш напоминает вам о том, что не нужно зацикливаться на прошлом. Все течет, все меняется. Вы пережили травматический опыт и постоянно возвращаетесь к нему мысленно.

Стоит понять, что теперь все закончилось. Отпустите чувства и наблюдайте, как они угасают. Смотрите вперед, а не назад.

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