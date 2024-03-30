Приближается ретроградный Меркурий: каким знакам зодиака ждать проблем в апреле

Ретроградный Меркурий – это самое известное астрономическое событие, о котором хоть раз в жизни каждый слышал. Ее можно воспринимать по-разному, однако то, что она непременно влияет на людей, как и любое другое движение небесных тел – это факт.

Меркурий считается планетой мошенников, поэтому, будучи ретроградным, он может сделать нашу жизнь максимально неудобной. Астрологи подготовили прогноз для всех знаков зодиака, чтобы они узнали, чего можно ожидать.

Ретроградный Меркурий начинается 1 апреля вечером, а закончится 25 апреля в первой половине дня.

Овен

Меркурий станет ретроградным в вашем первом доме, поэтому Овны почувствуют это явление особенно сильно. Этот опыт может заставить вас полностью переоценить себя, кем вы были и кем хотите стать в будущем.

25 апреля вы почувствуете облегчение и будете казаться другим человеком. Не бойтесь заглянуть внутрь своей души во время этой ретроградности, ведь в конце концов вы станете откровеннее и честнее с самим собой.

Телец

Приготовьтесь к глубокому погружению в свою психику. Самоанализ позволит вам пообщаться с вашим теневым "я".

Помните, что теневое "я" не является ни отрицательным, ни положительным. Оно просто представляет все ваши части, которые остаются подсознательными, невидимыми и нереализованными.

В этот период вы можете чувствовать себя спокойнее и сдержаннее, поэтому 25 апреля вы можете почувствовать, что отдохнули от суеты и чрезмерных обязанностей.

Близнецы

Благодаря ретроградному Меркурию вы поймете, что вы находитесь не в своей тарелке. Это не значит, что с вашими новыми друзьями или коллегами что-то не так. Возможно, вам просто следует восстановить связь и со старыми товарищами.

Кроме того, Меркурий прольет свет на ваше видение будущего и поможет сформировать цели и идеалы. Этот ретроград поможет вам почувствовать себя более уверенным в своем предназначении и решениях.

Рак

Ракам следует переосмыслить то, как они видят свое будущее. Вероятно, ретроградный Меркурий повлияет на некоторые ваши профессиональные планы, особенно если они были недостаточно четко сформированы. У вас могут возникнуть конфликты с начальством и недоразумения с подчиненными, ведь власть – штука изменчивая. Подходите к решению проблем нестандартно, чтобы не разрушить, а укрепить дружеские и рабочие отношения.

25 апреля вы гораздо лучше поймете, какой карьерный шаг вы готовы сделать следующим.

Лев

Ретроградный Меркурий может запутать ваш внутренний компас и вывести вас на неожиданный путь, будьте осторожны и осторожны. Однако не стоит слишком сильно сопротивляться судьбе, позвольте ей направить вас в неизведанное. Не бойтесь, потому что у вас всегда будет шанс вернуться назад.

После 25 апреля вы почувствуете, что ваш внутренний компас снова начинает работать так, как раньше. Однако к этому моменту вы уже переживете опыт, который невозможно спланировать.

Дева

Ретроградный меркурий может привести к финансовому ущербу. Вам придется рассчитаться по долгам и переоценить свои инвестиции. В этот период также может возникнуть финансовая зависимость от людей или институтов, поэтому соблюдайте осторожность.

После завершения ретроградного Меркурия вы будете готовы отпустить все, что вас беспокоило. Наконец-то вы сможете двигаться дальше с легкой головой.

Весы

Приготовьтесь глубоко погрузиться в свои отношения. Возможно, вам придется пережить разбитое сердце и почувствовать разочарование, но со временем вы начнете чувствовать себя лучше и увидите, какой долгий и сложный путь прошли. В здоровых отношениях люди вместе, потому что имеют вдохновение, а не просто привычку.

После 25 апреля вам будет легче решить проблемы, возникшие между вами и вашими союзниками, деловыми партнерами и важными людьми. Кроме того, вы сможете смириться с тем, что отношения остались позади.

Скорпион

Пора пересмотреть привычки и распорядок дня Скорпионов. Подумайте над тем, приносят ли ваши ежедневные ритуалы пользу или дополнительную энергию. Если нет. Пора от них отказаться. Этот ретроград также может вызвать путаницу в вашей повседневной работе, возможно даже заставит вас вернуться к давно забытым незавершенным проектам.

Воспользуйтесь этим периодом, чтобы стать более рациональным и целеустремленным в своей повседневной жизни.

Стрелец

Несмотря на то, что период ретроградного Меркурия будет казаться Стрельцам скучным, он все равно будет насыщен интересными событиями и вдохновением. С одной стороны, вы можете чувствовать себя эмоционально подавленными и потерять интерес к вашим текущим отношениям, а с другой, вы вспомните давно забытые старые чувства. Возможно, вы думали, что давно их потеряли, но они снова будут греть ваше сердце.

После 25 апреля, после того как Стрельцы примут важное решение, они почувствуют, что их творческие силы начинают возвращаться.

Козерог

Козероги больше всего ценят мир и гармонию, однако это не значит, что им удастся избежать ссор и недоразумений с близкими. Ретроградный Меркурий может воскресить некоторые конфликты и травмы, связанные с вашими родственниками и родным городом. Это поможет вспомнить, чему вы научились в прошлом и сделать выводы заново.

После 25 апреля вы можете найти силы разрешить конфликты в вашей семье и установить необходимые пределы для защиты своей энергии.

Водолей

В период ретроградного Меркурия не забывайте думать перед тем, как что-либо говорить. Будьте готовы к тому, что вам придется многое общаться и будьте собранными. Лучше создайте несколько копий важных документов, фотографий и т.п., поскольку велик риск того, что они будут потеряны.

Позвольте этому ретрограду показать вам, как найти правильные слова и научить общаться с целью услышать собеседника, а не самоутвердиться.

Рыбы

Этот ретроград может повлиять на ваши финансы, отношение к материальным благам, самооценку и привычку тратить слишком много. Возможно, у Рыб также появится ощущение, что у них есть потребности, которые они не могут удовлетворить.

После 25 апреля финансовые проблемы начнут решаться сами по себе, особенно если вы работали над тем, чтобы исправить свои отношения с деньгами и проникнуть в сущность проблемы.

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