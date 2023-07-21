Предстоит зеркальная дата: гороскоп до 23 июля

Неделя больших транзитов в небе продолжается, Солнце вот-вот перейдет в знак Льва, а пока его взаимодействие с Плутоном показывает что-то скрытое, тайное. В субботу Венера начинает ретроградное движение во Льве, и это на 40 дней определит вектор отношений между людьми. А уже на следующий день Меркурий столкнется с Ураном, планетой сюрпризов, поэтому рекомендуется подстраховаться во всех возможных смыслах.

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Астрологи рассказали, что эти дни принесут каждому знаку зодиака в отдельности. Узнайте свой гороскоп дальше.

Овен

У вас сейчас время для дома и семьи. Запланируйте глубокий отдых и подзарядку. Вам может казаться, что вы противостоите почему-то очень тяжелому – не сопротивляйтесь, сделайте перерыв. У вас впереди 40-дневный период размышлений о своем отношении к любви, сексу и дружбе. Проявляйте себя творчески и жизнь станет ярче.

Телец

Пересмотрите значение и наполнение своего дома – сейчас это ваше место силы. Вам нужно обдумать свое семейное прошлое и понять роль дома и живущих в нем с вами людей в вашей жизни. Солнце показывает, какой отдых и восстановление вам нужны. Но ваше воображение будет очень продуктивным в эти дни, поэтому не сдерживайте свое влечение к проявлению себя.

Близнецы

Вы можете изменить свою точку зрения, основываясь на новых знаниях. Вы интуитивно чувствуете, что нужно делать в сфере финансов и доходов. Дайте себе время и терпение, чтобы подумать о своей семье и наследии – это может быть непросто и довольно медленно, но результат того стоит. Ретроградная Венера заставит вас пересмотреть свои отношения с находящимися рядом с вами людьми. Возможно, вы найдете новые способы выразить свою индивидуальность. Но некоторые идеи могут показаться странными.

Рак

Вы станете интуитивно понимать, какую роль играете в жизни других людей. Но ваше отношение к себе все-таки в приоритете. Наполните себя. Повернитесь к своим страхам и надеждам лицом. Ретроград Венеры станет для вас периодом самопознания, а также трансформации в сфере денег. Взращивайте в себе самоуважение – оно сейчас станет для вас основным ресурсом.

Лев

Поймите, какое место вы занимаете в мире. Вы готовы шагнуть к своей великой мечте – ваша интуиция ведет вас в правильном направлении. Но с помощью ретроградной Венеры вам придется глубже понять свое отношение к себе и своей личности. Не торопитесь в этом процессе переосмысления. Ваши отношения могут выйти на новый этап.

Дева

Вам необходимо действовать в строгом соответствии с собственной философией и ценностями. Заботьтесь о друзьях и близких. Сейчас также благодатное время посадить семена для осуществления мечты. Дайте себе время подумать об обязательствах и ограничениях в отношениях. Ретроградная Венера будет учить вас правильно относиться к неизвестному. Следите за своим психическим равновесием.

Весы

Вы знаете, что вам нужно делать дальше – будьте честны по этому поводу как с собой, так и с другими. Представьте, что вы можете дать миру, если перестанете стыдиться и сомневаться. Ретроградная Венера может стать испытанием для ваших социальных связей и дружбы – терпение поможет преодолеть его. И продолжайте неуклонно двигаться к своим целям.

Скорпион

Вам придется обсудить непростые вопросы с близкими людьми – постарайтесь высказываться максимально понятно. Но если вы чувствуете усталость от социальных контактов, обязательно сделайте перерыв – это очень важно. В период ретроградной Венеры ваше восприятие отношений с обществом сильно изменится. А еще начнется новая глава вашей карьеры. Насколько она будет успешной, зависит только от вас.

Стрелец

Вы видите людей насквозь, но не позволяйте этому ощущению культивировать у вас чувство вины за то, что вы недостаточно помогаете другим и заботитесь о них. Дайте себе время подумать о том, что вы хотите делать и куда отправиться. Нравственные, духовные и философские ценности окажутся под вопросом для вас, когда Венера станет ретроградной. Ищите утешение и ответы на свои вопросы в хороших книгах.

Козерог

Вы переосмыслите понимание безопасности в отношениях. Но вам может быть сложно сохранять сейчас хладнокровие. Многие разговоры могут зайти в тупик. Смиритесь с тем, что сейчас решения нет – подождите его или идите на компромисс. Помните, что люди не хотят причинить вам боль, не нужно сразу обижаться на них. Прислушивайтесь во время ретроградной Венеры к себе, выясните, что для вас близость и личный ресурс.

Водолей

В скором времени вы узнаете немало того, что думают о вас другие люди. Не берите их мнение близко к сердцу. Сосредоточьтесь на том, что думаете о себе вы. Да, возможно, придется пойти на определенные компромиссы, но это поможет вам избежать разочарований. Это также плодотворное время для введения новых привычек в своей жизни. Ретроградная Венера принесет вам серьезные подвижки в отношениях.

Рыбы

Вы сейчас хорошо видите, чего ждут от вас друзья и чувствуете, к какому творчеству стремитесь. Изучайте свои способы самовыражения и укрепления отношений с близкими. Дайте себе время подумать о своих отношениях и о том, как вы справляетесь с давлением. Поймите, что компромисс – это двусторонний процесс. Во время ретрограда Венеры пересмотрите свое взгляды на собственное здоровье и образ жизни.

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