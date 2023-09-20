Небольшой просвет для важных дел

Ну вот мы и дождались периода, когда ретроградности отходят и создают небольшой коридор для начинаний и важных дел. Позади долгая ретро Венера и более короткий ретро Меркурий, который еще только набирает обороты.

Благоприятный период сейчас будет небольшой, поэтому постарайтесь в него уложиться. С 20 сентября до 4 октября – для важных дел в принципе, а также с 20 сентября до 29 сентября – для стартов и начинаний на растущей Луне.

Видео дня

Самые лучшие дни в этом периоде (без учета личного прогноза) – это 20 (кроме 13:21-17:06), 21, 24, 25, 26 (до 15:38). Каждый из этих дней подходит под разные дела и разные начинания, поэтому лучше проконсультироваться. Но если возможности нет, то можно выбрать хотя бы интуитивно из тех, что есть.

В октябре нас ожидает период затмений, который сделает неблагоприятным для важных дел практически весь месяц. А вот ноябрь – наоборот – порадует целым месяцем, свободным от каких-либо напряженностей. Но там все равно нужно будет использовать только определенные числа, потому что в астрологии – чем меньше обобщений и чем больше индивидуального – тем лучше.

Удачи всем!