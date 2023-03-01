Повышение по службе и прибыль: каким знакам светят значительные изменения в карьере в ближайшее время

Нынешний март будет полон астрологических транзитов, которые придадут импульс карьере практически всех знаков зодиака. Даже застрявшие планы и дела сдвинутся с места. А полнолуние в Деве 7 марта поможет упорядочить хаос в жизни. Главное хорошо контролировать свои эмоции.

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Между тем, астрологи просчитали прогноз для каждого знака в отдельности. Узнайте, что вещают звезды в первые дни марта и далее именно вам.

Овен

У вас есть все рычаги управления собственной карьерой. Первую половину месяца посвятите составлению подробных планов, а после весеннего равноденствия активно беритесь за их воплощение. Наведите порядок в своем доме, в вещах, делах, документах и мыслях. Это поможет вам организованно двигаться вперед. Март также должен принести вам хорошую прибыль. Соглашайтесь на новый проект или должность, это в корне изменит вашу карьеру. Люди будут восхищены вами, приготовьтесь благодарить за комплименты.

Телец

Пора бороться с глубоко укоренившимися страхами и неуверенностью в работе. Обязательно позаботьтесь о своем психическом здоровье и благополучии. Устраивайте себе интернет-детокс, медитируйте, будьте на природе, занимайтесь любимым хобби. Не позволяйте своему разуму подгонять себя. В середине месяца вы почувствуете, как окрепла ваша самооценка и вырос уровень энергии. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы научиться чему-то новому. К концу марта вы будете очень склонны к сотрудничеству, поэтому начинайте совместные с коллегами проекты и расширяйте свой круг знакомств. Но наберитесь терпения – чтобы добиться успеха, вам понадобится время.

Близнецы

Чем больше вы будете посвящать времени своей работе и самосовершенствованию в профессии, тем легче вам будет достигать своих целей. Возможно, вам захочется провести время в одиночестве и посвятить его обдумыванию своих планов и проектов. Просто помните: вне зависимости от того, как долго вы работаете над достижением цели, никогда не поздно полностью изменить свое мнение и направление. В марте вы будете способны начать все сначала без лишних сожалений. Люди будут брать с вас пример. Проявляйте уверенность – это сильно изменит отношение людей к вам. Любой выбор в марте делайте мудро и взвешенно.

Рак

К вам будут прикованы все взгляды. И вы будете готовы к этому. Да, это будет выход из зоны комфорта, но переживать нет причин. Это изменит отношение к вам на более серьезное. Вы – мастер своего дела, и пора сделать следующий шаг в вашей карьере, поэтому направляйтесь навстречу изменениям уверенно. Вы достойны работать с лучшими, не забывайте об этом. Наиболее удачным периодом для вашей карьеры станет последняя декада марта. Он также принесет укрепление финансового положения.

Лев

Изменения к лучшему в карьере наступят для вас во второй половине марта. Это будет хорошее время для заключения новых контрактов и изменения вашего статуса на более высокий. Но будьте готовы постоять за себя в сфере финансов. Тем, кто работает на себя или только ищет работу, март принесет больше уверенности в видении себя, самопрезентации и понимании своей ценности. Но не забывайте советоваться с более опытными людьми. Ближе к концу месяца не забудьте посвятить время балансу между рабочим и личным. Также используйте этот период, чтобы проанализировать свои действия и понять, какие изменения следует внести в действия и планы. Март задаст вам вектор движения на весь оставшийся год, поэтому продумывайте каждое действие и каждый шаг. И ни в коем случае не сдавайтесь.

Дева

Вам самое время научиться говорить "нет" сомнительным шансам и неопределенным возможностям. Убедитесь, что вы получите достойные компенсацию и признание, прежде чем соглашаться тратить свою драгоценную и мощную энергию на что-либо. Вам нужно проявить максимум внимания к предложениям о работе или участии в проектах, ведь они определят ваше карьерное направление на ближайшие 2,5 года. Также отпустите из своей жизни людей и дела, которые тянут вас назад, так вы освободите место для нового и прогрессивного. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы избавиться от вредных привычек в самом широком понимании. Будьте открыты для получения денег и признания.

Весы

Первая половина марта станет для вас идеальным временем, чтобы избавиться от любых моделей поведения, снижающих вашу производительность в работе. Грядущее полнолуние даст вам возможность вернуть баланс в вашу рабочую жизнь. Не упускайте этот шанс изменить свой образ жизни, это может повлиять на следующие несколько лет. Заведите дневник, начните выставлять напоминания в телефоне, увеличьте физическую активность и начните готовить себе здоровую пищу. Впоследствии все это радикально изменит ваше физическое, психическое и эмоциональное здоровье и, в конечном счете, сделает вас более эффективным работником и положительно отразится на вашем бюджете.

Скорпион

Посвятите месяц упорядочению повседневных привычек и рутины, это поможет вам продвинуться в карьере. Звезды побуждают вас проявить решительность и сосредоточиться на том, что вы делаете. Если вы не знаете, на чем сосредоточиться и куда двигаться, потеряли страсть к работе, измените способы, которыми вы себя проявляете. Начинайте каждый день с благодарности за все хорошее и к началу апреля ваше внутреннее состояние заметно изменится в лучшую сторону. После полнолуния вы заметите, что ваша способность сосредотачиваться окрепла. Воспользуйтесь ею, чтобы побороть хаос в жизни – это принесет вам пользу в следующие несколько лет. Окружите себя в этом месяце сосредоточенными и целеустремленными людьми, и вы увидите, как эта энергия мгновенно передастся вам.

Стрелец

Посвятите март перераспределению вашего времени, денег и энергии в сторону большей эффективности. Без навыков планирования ваша жизнь быстро превратится в хаос. Также серьезно отнеситесь к тому, на что и на кого вы тратите свои деньги в этом месяце. Если вам потребуется помощь профессионального бухгалтера или консультанта, обязательно ею воспользуйтесь. Когда вы наконец-то наведете порядок в делах, вы будете поражены, сколько лишней борьбы было в вашей жизни. Владельцам бизнеса звезды рекомендуют смело продавать его полностью или частично, если вы все хорошо обдумали, и вкладываться в реализацию новых идей. Тем же, кто находится в сложном финансовом положении, предоставится шанс наконец-то выбраться из этой ямы.

Козерог

Март станет для вас месяцем энтузиазма и мотивации, а последние его дни будут чрезвычайно эффективны для перераспределения обязанностей и повышения вашего статуса и прибыли. Но учтите, что сотрудничество с другими людьми и использование внешних возможностей может привести к потере ощущения независимости, которое вы так цените. Но это принесет вам больший доход, значительный прогресс и вдохновение. К тому же, вам больше не придется делать все своими силами. Каким бы ни было ваше финансовое положение, начните использовать новые инструменты для сбережения и приумножения денег – это поможет вам достичь ваших целей. Также проанализируйте свои расходы и уберите лишнее. Постарайтесь отодвинуть эмоции подальше и смотреть на вещи максимально отстраненно и трезво.

Водолей

Вам понадобится помощь людей из вашего прошлого, чтобы изменить будущее. Неважно, обратитесь ли вы к старым друзьям, с призывом принять участие в ваших проектах, или даже вспомните о своих преподавателях – семена, посеянные в далеком прошлом, начнут приносить ощутимые плоды. Ваша карьера уже в скором времени сделает большой шаг вперед, если вы поймете, кто из вашего окружения тянет вас назад, а кто подталкивает вперед, и сделаете соответствующие выводы. Окружите себя вдохновляющими вас людьми. Они помогут вам увидеть ваш потенциал.

Рыбы

В этом месяце вы извлечете большую пользу от обмена идеями. Встречайтесь с коллегами, выступайте публично, участвуйте в разных мероприятиях – делайте все, чтобы ваш голос был услышан. Вы никогда не знаете, кто смотрит или слушает в тени. Есть большой шанс, что это будет человек, который коренным образом изменит ход вашей карьеры. Не бойтесь занимать больше места и быть более заметной персоной – вы этого заслуживаете. Следующие несколько лет вашей жизни должны быть посвящены продвижению к цели, начните этот путь прямо сейчас. Не отвлекайтесь на мелочи, хотя соблазн будет велик. Позже вы поблагодарите себя.

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