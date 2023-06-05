Повод для праздника или трудности: гороскоп на неделю до 11 июня для всех знаков зодиака

У Близнецов будет повод для праздника, но о работе нельзя забывать. Рыбы столкнутся с трудностями.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 11 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Важная дорога, которую вы запланировали на эту неделю, будет легкой и приятной. И здесь складываетесь все просто замечательно – путешествие происходит в максимально комфортном режиме, попутчики будут ненавязчивыми, пейзажи за окном – интересными.

Телец

Неизвестно откуда появляются силы, и вы проводите эту неделю на подъеме, дополнительно вдохновляет то, что вы работаете на перспективу. Ведь вы уже видите, какая чудесная жизнь впереди вас ждет, стоит только немного поднапрячься.

Близнецы

Сейчас у вас много разных поводов для радости, вы можете целую неделю отмечать разные события, причем очень весело и бурно. Впрочем, не забывайте между этими праздниками хоть немного и поработать, потому что на все эти праздники нужно и деньги зарабатывать.

Рак

Улучшится финансовая ситуация, вы получаете денежные средства из разных источников: и от основной деятельности, и от родственников, и от бизнеса или продажи разных товаров. В конце концов, вы можете находить средства чуть ли не на земле.

Лев

Чувствуется небольшая пауза в деятельности, вы ищете тишину, покой и ответы на определенные внутренние вопросы. И пока вы их не найдете, к активным действиям не будете прибегать, ведь нужно определиться с направлениями, по которым вы будете в дальнейшем продвигаться.

Дева

Это будет очень напряженный период, когда работы очень много, поэтому посреди недели желательно взять пару дней передышки, ведь даже короткий отдых поможет вам восстановиться и с новыми силами приступить к работе.

Весы

Есть ощущение перенасыщения, событий и эмоций на этой неделе будет столько, что ваша психика может не справиться, даже если все это имеет достаточно положительную настройку. Вам уже нечего желать, и самое время поднять планку и захотеть чего-то более грандиозного.

Скорпион

Вы сейчас преодолеваете очередные препятствия и поднимаетесь на невиданную высоту, получаемые результаты намного опережают и ваши ожидания, и запланированные показатели. И это очень хороший повод похвалить себя и поверить в собственную незаурядность.

Стрелец

Могут быть небольшие семейные заботы, которые вы срочно должны решить, и они могут касаться как младших членов семьи, так и старших. И это будут достаточно ответственные моменты, когда нужно все точно рассчитывать, даже малейшие мелочи.

Козерог

Выступления перед людьми вам сейчас доставляют не только большое удовольствие, но и вполне конкретные результаты в виде финансов, нужных связей и дальнейших перспектив. Поэтому воспользуйтесь любой возможностью быть публичными.

Водолей

Можно уже отдыхать, обстоятельства складываются так, что вы можете уйти в отпуск, вынужденный или запланированный и желаемый. Главное, что вы с подъемом воспринимаете любую возможность не работать, потому что на это лето у вас уже есть куча планов.

Рыбы

Возможно, придется признаться в том, что вы сами не справитесь со сложной ситуацией и придется попросить помощи. И в том нет ничего страшного, к тому же поддержка как моральная, так и финансовая приходит вовремя.

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