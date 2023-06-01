Повод для праздника или новые обязанности: гороскоп на 1 июня для всех знаков зодиака 

У Близнецов будет отличный повод для праздника. Львам поручат новые задачи, так что придется потрудиться.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 1 июня. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Находитесь в определенном приятном напряжении, готовы к подвигам и активным действиям, бьете копытом, как боевой конь, но пока все активности несколько притормаживаются. Впрочем, оставайтесь в тонусе, потому что все может начаться в любой момент.

Телец

Вся работа будет привычной. От вас сегодня ничего особенного не требуется, просто сидите на месте и делайте то, за что вам платят, не проявляя инициативы и не принимая на себя больше никаких обязательств.

Близнецы

Появляется хороший повод для празднования, возможно, какой-то семейный праздник, приезд друзей или родственников, празднование важных дат или завершение дел. Впрочем, у вас просто может быть день рожденья. Разве это не повод для всенародного веселья?

Рак

Захочется вернуться в свое босоногое детство, вас накроют воспоминания с легкой ностальгией, когда вы были безусловно счастливы. Впрочем, и сейчас вы можете позволить чувствовать себя свободными и окрыленными, как в детстве.

Лев

Новые обязанности, которые на вас сегодня возложат, потребуют от вас большей внимательности и сосредоточенности, впрочем, это будет довольно трудно сделать, ведь вы сейчас довольно легкомысленно относитесь к работе, вам хочется больше отдыхать и развлекаться.

Дева

День будет полон различных приятных сюрпризов, ведь сбываются ваши давние мечты и реализуются планы, причем, произойти это может совершенно неожиданно для вас и способом,, совершенно невероятным, если не сказать сказочным.

Весы

Приходит определенное разочарование в результатах вашего труда. Ибо вам обещали что-то одно, а вы получаете совсем другое. К примеру, вам могут снизить зарплату или не выполнить другие обязательства или обещания, даже прописанные в официальных бумагах.

Скорпион

Будете заниматься разными текущими делами, оформлять бумаги, составлять отчеты, заполнять какие-то формуляры. Будьте внимательны и применяйте калькулятор, чтобы все правильно посчитать, также следует обращаться к более компетентным специалистам.

Стрелец

Смело берите на себя дополнительные функции и ответственность, и хоть это чревато увеличением нагрузки, но наградой вам будет уважение к вам как со стороны коллег, так и со стороны руководства, ну и денег немного подсыпят.

Козерог

Сегодня вашей важной миссией может стать помощь другим людям. Найдите время и возможность пожертвовать временем и ресурсами для того, чтобы провести какие-то консультации, выразить поддержку, словом, протянуть руку помощи.

Водолей

Может произойти вынужденная пауза, и хотя это будет довольно неожиданно, она пойдет на пользу, ведь окажется, что вам еще нужно будет что-то доработать, а на это понадобится немало времени. Вот вы и используете эту задержку для наведения порядка.

Рыбы

Важно сегодня будет выбрать именно тот вариант дальнейшего пути, который приведет вас как можно быстрее к цели, но не забудьте о том, что желательно получить удовольствие не только от результата, но и процесса достижения цели.

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