Повезет трем знакам: опубликован новый китайский гороскоп на 2023 год

В год Кролика особенно повезет трем знакам зодиака. Следующие 12 месяцев будут для них удачными в карьере, любви и новых начинаниях. Жизнь будет преподносить только приятные сюрпризы, и все замыслы обязательно принесут ожидаемое вознаграждение.

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По китайскому гороскопу наиболее успешно 2023 пройдет у тех, кто родился в год Свиньи, Обезьяны и Собаки. Свиньям повезет в финансовых делах, а Собаки встретят свою половинку.

Свинья (Союзник Кролика)

Свинья и Кролик – дружеские знаки в китайской астрологии. Они обладают одной из лучших совместимостей. Это легкие, добрые и общительные личности, которые прекрасно ладят и наслаждаются друг другом.

Общность интересов дает начало дружбе и долговременным взаимоотношениям.

Так что год Кролика принесет Свиньям удачу. Этот период будет для Свиней полон крепкого здоровья и благополучия. Следует обратить внимание на уход за собой и позаботиться о внешнем виде. Год благоприятен, чтобы перейти к правильному питанию или заняться спортом. В будущем это положительно отразится на вашем здоровье.

В финансовом плане год пройдет успешно. Есть хорошие перспективы для инвестирования в долгосрочные финансовые цели и пополнение бюджета.

Что касается любви и отношений, эксперты по астрологии утверждают, что Свиней ожидает увлекательный и полный приключений год.

Счастливые числа: 44, 22, 15, 28.

Обезьяна (Бизнес-партнер Кролика)

В китайском гороскопе Кролика и Обезьяну объединяют три качества: разум, креативность и коммуникабельность.

Обезьянам в 2023 году повезет. Особое внимание следует сосредоточить на общении, работе и распорядке дня. Астрологи рекомендуют больше заниматься спортом, больше отдыхать и прекратить работать сверхурочно.

Влюбленные Обезьяны могут столкнуться со страхами и неопределенностью. Возможно, даст о себе знать прошлая любовь. Обезьяны должны проанализировать предыдущий опыт и извлечь уроки из неудач.

Счастливые числа для обезьян в 2023 году: 4 и 9.

Собака (Тайный друг Кролика)

Отличная новость для одиноких Собак: в 2023 году есть все шансы встретить "вторую половинку".

В первой половине года следует ожидать встреч и свиданий, а к лету все может измениться настолько кардинально, что отношения станут серьезными и нацеленными на будущее.

Собаки наиболее совместимы с Обезьяной, Кроликом, Тигром и Конем, а наименее совместимы с Козой и Драконом.

2023 год будет очень успешным в финансовом плане. Астрологи говорят, что у Собак будут прекрасные перспективы и предложения новой высокооплачиваемой работы.

В общем, следующие 12 месяцев станут периодом роста и реализации для родившихся в год Собаки.

Счастливые числа для Собак в 2023 году: 5,9, 23, 42, 56, 63.

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