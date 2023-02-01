Поток денег или проблемы со здоровьем: ведический гороскоп для всех знаков на февраль

В феврале Юпитер в Рыбах и Сатурн в Водолее создают мощную энергию, которая может внести значительные изменения в жизнь всех знаков зодиака. Марс в Тельце вызовет сильную потребность в стабильности, комфорте и материальной безопасности.

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Астрологи говорят, что в первой половине месяца Скорпионы могут столкнуться с проблемами в карьере. А Львам звезды советуют поехать в путешествие, чтобы с новыми силами браться за сложные задачи.

Овен

Овнов ждет благоприятный февраль 2023 года с положительными результатами в карьере, финансах и личных отношениях. Финансовая ситуация улучшится после 15 февраля.

Но о здоровье придется позаботиться. Возможны проблемы с пищеварительными органами. Овны будут чувствовать беспокойство, раздражительность и головные боли.

Вторая половина месяца будет благоприятна для любви и отношений.

Телец

Во второй половине месяца Тельцам следует ожидать положительных сдвигов по финансовым делам.

В личной жизни возможны определенные трудности, связанные с нехваткой взаимопонимания. Прислушайтесь к желаниям партнера. В конце февраля ситуация наладится.

Близнецы

Близнецам следует ждать взлетов и падений. Не все пойдет гладко. Доходы будут нестабильными. Возможны финансовые потери.

Неблагоприятный Марс может повлиять на здоровье, вызвать аллергию и стресс.

Первая половина месяца принесет конфликты в личной жизни. После 15 февраля в ваших отношениях будет царить согласие и гармония.

Рак

Раки могут иметь сложную первую половину февраля с препятствиями в сфере карьеры, финансов и личных отношений. Присутствие Сатурна, Солнца и Меркурия в восьмом доме может привести к финансовым трудностям, проблемам со здоровьем и напряженности в любви и браке.

Однако вторая половина месяца принесет некоторое облегчение.

Лев

Львы будут тяжело работать, но финансовая ситуация от этого не улучшится. Львы могут столкнуться с нежелательными затратами.

Первая половина месяца отметится семейными спорами. Не следует сердиться и экспрессивно выражать свое недовольство. Лучше спокойно решить все нюансы. Звезды советуют в конце февраля отправиться в небольшое путешествие.

Дева

В профессиональной жизни Девы могут добиться хороших результатов, но на работе могут возникнуть давление и помехи со стороны коллег. В общем, это умеренный месяц для получения прибыли.

Со здоровьем появятся неожиданные проблемы. Следует обратить внимание на пищевые привычки и пищеварительную систему. Не следует перегружать глаза.

Весы

В первой половине месяца возможны неудачи в финансовой жизни, но вторая половина может принести лучшие результаты.

В личной жизни могут начаться эмоциональные качели.

Рекомендуется следить за питанием и рассмотреть возможность медитации или йоги для поддержания здоровья.

Скорпион

Лунный гороскоп на февраль 2023 для Скорпиона предусматривает неоднозначный месяц со взлетами и падениями. Скорпионам придется упорно работать, чтобы получить признание.

Но нужно соблюдать осторожность с затратами. Звезды не прочат проблем со здоровьем, разве что из-за холодной погоды может немного поболеть горло.

Отношения могут столкнуться с трудностями из-за споров и конфликтов.

Стрелец

Транзит планет предсказывает благоприятный период для карьеры, финансов и здоровья. Карьерные перспективы будут лучше до 15 февраля. Появятся шансы продвижения по службе, новые возможности для работы и прибыли.

Здоровье будет хорошим, хронические болезни не станут беспокоить. Конец месяца следует провести рядом с семьей.

Козерог

Козероги получат благоприятный месяц для личной жизни. Возможны колебания в финансах как с доходами, так и с расходами. Первая половина месяца может оказаться неблагоприятной для карьерного и денежного продвижения.

На работе вы можете столкнуться с жесткой конкуренцией, а все заработанные деньги будете тратить на семью и здоровье. Лучше отложите знаковые события в личной жизни на другой месяц.

Водолей

Водолей – знак, который ценит интеллект и творческое мышление. Февраль 2023 будет неоднозначным месяцем для Водолеев в плане карьеры, денег, семьи и здоровья. Карьера будет сложной, а деньги будут зарабатываться тяжело.

Из-за постоянных стрессов может ухудшиться состояние здоровья. Любовь и супружеская жизнь будут благоприятны только после 15 февраля.

Рыбы

Рыбы могут столкнуться с трудностями в сфере здоровья, финансов и роста карьеры. Вы почувствуете резкую перегрузку на работе. Вам срочно нужно взять несколько дней для отдыха.

Здоровье может пострадать из-за отсутствия иммунитета, кашля, боли в ногах и суставах, стресса. Рекомендуется внимательно относиться к своему здоровью и быть осторожными по финансовым вопросам.

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