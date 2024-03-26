Последствия будут серьезными: что нельзя делать в коридор затмений. Астропрогноз

Первое лунное затмение 25 марта открыло дверь в коридор затмений. Это особенное время в астрологии, период перемен и трансформаций.

Астрологи говорят, что решения, принятые в эти дни, могут стать судьбоносными и иметь долгосрочные последствия. Энергия коридора затемнений будет способствовать новым достижениям, однако речь идет о тщательном планировании, а не об импульсивных решениях.

Чего нельзя делать

Астрологи подчеркивают, что во время коридора затмений не стоит:

принимать важные решения;

подписывать договоры и контракты;

отправляться в путешествия;

вкладывать деньги или ссужать, оформлять кредиты;

производить кардинальные изменения внешности;

вступать в конфликты;

разрывать отношения или начинать новые;

переезжать;

рисковать;

изменять место работы.

Овен

Направьте вашу энергию на самопознание. Коридор затемнений прольет свет на обстоятельства, мешающие вам в духовном и финансовом росте. Хорошо обдумайте значение этих обстоятельств: действительно ли счастливы с этими людьми?

Телец

Следует обратить внимание на свои привычки и отношение к здоровью. Самое время отказаться от привычек, не приносящих пользу. Как только вы избавитесь от лишнего – без рисков для кошелька – у вас появится энергия для новых открытий.

Близнецы

В этом коридоре вы найдете много новых контактов, поэтому ваша социальная активность сильно увеличится, а это может открыть двери и в профессиональные сферы. Но будьте осторожны с информацией, которой вы делитесь.

Лев

Вы почувствуете прилив сил для реализации новых проектов. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое. В личной жизни будет царить романтика.

Девы

Ваша способность подробно анализировать все вокруг станет ключом к новым возможностям. Находите больше времени для себя, уделяйте время здоровью, отдыхайте и восстанавливайте силы. Инвестиции впоследствии принесут хорошую прибыль.

Весы

Ставьте свои потребности в приоритет, в противном случае рискуете остаться в отношениях с теми, кто вам давно не нужен.

Стрелец

Больше общайтесь, поскольку в этот период у вас будет много возможностей. Следует не избегать новых знакомств. Энергии коридора затемнений помогут в достижении цели, поэтому действуйте смело, но не рискуйте.

Козерог

Затемнение станет для вас временем сосредоточения на профессиональных амбициях. Ваша способность к планированию и организации даст положительные результаты в работе. Важно не игнорировать личную жизнь, найдите время для семьи.

Водолей

Креативность будет на пике, поэтому не бойтесь экспериментировать и воплощать идеи в самые смелые проекты. В этот период важно открыться к изменениям и новым возможностям, так как они могут повлиять на будущее.

Рыбы

Наступает время перемен в финансовом секторе. Если в течение недели вы сможете изменить подход к материальным благам, к концу коридора затемнений появятся новые профессиональные возможности.

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