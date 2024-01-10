Пора загадывать желания: гороскоп Таро на 11 января 2024 года

Рождение новой Луны раз в четыре недели является моментом, когда следует начинать новые дела или задумывать проекты. Этот момент активирует, заряжается свежей энергией, дарит чистую страницу, на которой можно написать новую главу своей жизни. Тем более сейчас, в момент начала нового года.

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Новолуние 11 января состоится в знаке Козерога. Это означает, что представителям всех знаков зодиака стоит обратить внимание на свою сферу карьеры, призвания, ответственности, ценностей и вознаграждений. Узнайте, какой карьерный совет на этот волшебный день дают карты Таро именно вашему знаку зодиака.

Овен – Паж Монет

Ваша карьерная цель на 2024 год – образование, переподготовка, обучение, повышение квалификации, возможно даже преподавание. Паж монет – это студенческий билет среди карт Таро. Он обещает, что ваш путь к успеху лежит через новые знания. Неважно, будете ли вы их приобретать или делиться опытом с другими. Нам всем нужно постоянно совершенствовать свои навыки, оттачивать талант. Чтобы оставаться на переднем крае в своей сфере, окунитесь в обучение, и вы получите за это вознаграждение.

Телец – Король Жезлов

Ваша карта советует вам добиваться в этом году повышения, взять на себя лидерство, получить руководящую роль, к которой вы испытываете полную страсть и вдохновение. Будьте примером для других в том, в чем вы уже добились успеха и чувствуете себя комфортно. У вас есть все необходимые навыки и опыт, а также интерес и пристрастие к своему делу. Рискуйте, будьте смелыми, требуйте уважения к себе и соответствующего вознаграждения за свой труд. Успех впереди.

Близнецы – Справедливость

Этот год вы должны действовать правильно, в соответствии с нормами этики и морали. Вы должны чувствовать, что то, чем вы зарабатываете на жизнь, имеет положительное значение. Это может означать переосмысление вашего подхода к своей нынешней роли и даже начало совершенно новой карьеры. С последним важно успеть до октября, чтобы избежать внезапного давления или спешки. Вы должны получать моральное удовольствие от работы – руководствуйтесь именно этими соображениями.

Рак – Десятка Монет

Пора максимизировать свои доходы, устроить себе финансовую подушку безопасности. Не забывайте, что деньги тоже очень важны. И если вы много времени посвящаете работе, то и вознаграждение должно быть соответствующим. Десятка монет просит вас заглянуть вперед, на 10 лет. Каков ваш потенциальный заработок там, где вы находитесь сейчас? Как его максимизировать? Нужно ли вам что-нибудь изменить – переквалифицироваться, найти новую работу, расшириться или приспособиться? Стройте большие планы.

Лев – Звезда

Это хороший год, чтобы найти работу своей мечты. Вы к этому готовы. Звезда принесет вам полную энергию исполнения желаний в 2024 году, начиная с февраля. Вы можете осуществить все свои желания и мечты. И чем выше будет ваша цель, тем лучше станет результат. Вам нужно поверить в себя и сделать смелый шаг. Так что не сдерживайтесь. Как бы вы поступали, если бы были уверены, что точно избежите неудачи? Именно так и действуйте.

Дева – Императрица

Вы должны чувствовать себя на работе так, словно вы в отпуске. Вы должны быть в потоке и полностью реализовать свой потенциал. Позвольте эмоциям и чувствам способствовать достижению ваших карьерных целей и мечтаний. Занимайтесь тем, к чему лежит душа. Ваше усердие и способности помогут вам добиться успеха во всем, к чему вы приложите руку.

Весы – Семерка Кубков

Поработайте в этом году над своей креативностью и вдохновением. Семерка Кубков – карта воображения. Все, что может вас сейчас ограничить, это ваш собственный разум. А разум у вас любознательный и острый. Не тушите свой огонь лишними сомнениями. Не лейте холодную воду на свои горячие идеи. Не игнорируйте свои фантазии и мечты о будущем своей карьеры.

Скорпион – Девятка Мечей

Вероятно, вы чувствуете, что ваша работа стала стрессовой, напряженной, неприятной. И сейчас вы хотите перекалиброваться или даже переквалифицироваться и попробовать себя в другом месте. Вам нужна работа, которая доставляет удовольствие и умиротворение. Возможно, на самом деле это буквально поиск формы исцеления. Обратите внимание на профессии, которые помогают другим чувствовать себя лучше – массаж, социальная работа, преподавание, консультирование, терапия и т.д. Вы можете приносить большую пользу.

Стрелец – Смерть

Ваша карьерная цель в этом году – это полная трансформация. Смерть – очень мощная карта, говорящая об изменениях сверху вниз, внутри и снаружи. Вы богатый, счастливый, положительный человек и хотите большего от своей жизни. Вы готовы внести большие и долгосрочные изменения для достижения своей мечты. Но приготовьтесь к тому, что эти изменения произойдут через большое потрясение. После него запустится процесс эволюции, который, возможно, продлится до ноября, когда полностью завершится. Будьте терпеливы и не сдавайтесь.

Козерог – Император

Вам нужно вернуть контроль и власть над своей работой, вознаграждениями, траекторией, потенциалом и будущим. Вы хотите быть начальником, направлять людей, контролировать процессы. Вы можете добиться этого за счет реорганизации ваших задач и динамики отношений в вашей команде. Другие способы – это продвижение по службе, переход на фриланс или самозанятость. Император побуждает вас взять все в свои руки.

Водолей – Луна

Вам предстоит наконец-то понять себя. Чего вы действительно хотите? Чего больше не желаете? Что не можете понять, а что от вас скрывают? Какие глубокие страхи и надежды влияют на вас? Постарайтесь докопаться до сути. В идеале к марту. А затем действуйте соответственно своему новому уровню понимания. Мудрость приходит от осознания.

Рыбы – Девятка Кубков

Пора воплотить вашу давнюю фантазию в реальность. Это может быть что-то странное, творческое, креативное. Возможно, это постоянная должность, возможно, подработка, возможно специальный проект, возможно даже обучение. Все дело в вас и ваших искренних желаниях. Вы можете наконец увидеть путь к воплощению своей мечты. В карьере руководствуйтесь надеждами, и удача придет.

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