Пора успокоиться и замедлиться: гороскоп для всех знаков на апрель

Коридор затмений, ретроградный Меркурии и сочетание Марса с Сатурном в Рыбах – все это определит начало апреля. С точки зрения астрологии это означает, что напряжение возрастет до максимума.

Профессионально составленный гороскоп советует всем знакам зодиака не торопиться в это непростое время. Во второй половине месяца все начнет налаживаться. Как сделать себе месяц проще, читайте дальше в полном гороскопе на апрель.

Овен

В последние несколько месяцев вы ощущали возрождение и эволюцию в своей жизни. Затмение этого месяца выводит вещи на новый уровень — семена, которые вы посадите сейчас, дадут огромные плоды в будущем. Поэтому обращайте внимание на то, что вы делаете и какие это может иметь последствия.

Однако, даже если в вашей жизни есть признаки прогресса, вы, возможно, внутренне имеете дело с глубокими ранами и прошлой болью. Они продолжают всплывать на поверхность в вашем подсознании, усложняя вам жизнь. Не убегайте от того, что вы чувствуете. В конце месяца все изменится к лучшему, особенно в финансовой сфере, вы сможете стряхнуть с себя проблемы и начать все сначала.

Телец

Последние несколько недель вы как будто находились в спячке. Но теперь вы готовы встретиться с проблемами и вызовами лицом к лицу. Загляните внутрь себя – все подсказки вы найдете там. Это не означает, что вам не следует общаться с другими, но вы станете еще более проницательными и избирательными по поводу того, с кем и почему вы делитесь своей энергией. Очистите старое место и освободите место для нового. Но помните, что ретроградный Меркурий может вернуть то, от чего вы пытаетесь избавиться.

Начало сезона Тельца принесет вам новую удачу. Вы заслуживаете подарков судьбы, поэтому принимайте их с благодарностью. Устройте маленький отпуск или встретьтесь с друзьями, чтобы поделиться с ними позитивом.

Близнецы

В начале апреля вы можете находиться в тихом режиме, потому что ваши друзья и знакомые, возможно, не понимают ваших настроений, и у вас не будет настроения найти общий язык ни с ними, ни с кем-либо еще. Но после солнечного затмения 8 апреля ваши дружеские отношения могут пережить период возрождения. А еще вы наконец-то сможете попрощаться с теми, кого переросли.

Предстоящий месяц может привести к глубокому прорыву на вашем пути к исцелению. Уделите столько времени, сколько нужно, чтобы осознать свои внутренние изменения. Сбросьте мертвый груз и освободите место для возрождения.

Рак

Солнечное затмение 8 апреля может поднять вашу профессиональную траекторию на новые блестящие высоты, но для того чтобы достичь этой цели, вы должны отправиться в свое путешествие с уверенностью и страстью. Используйте 10 дней после солнечного затмения, чтобы ярко представить себе, чего вы хотите достичь в профессиональном плане в течение следующего года, и настройтесь на эту вибрацию, двигаясь и думая как начальник. Не бойтесь отказываться от того, что вы переросли и что вам больше не интересно.

Ваша миссия этого месяца — извлечь уроки из своего прошлого и делать более мудрые и взвешенные шаги при планировании следующих шагов. Заводите новые знакомства. В вашу жизнь придет человек, который научит вас новому образу жизни и мышлению. Конец апреля будет особенно благоприятен для любви.

Лев

В апреле вы будете настроены на дальние путешествия или запуск длительных проектов. Вы готовы радикально изменить ситуацию, и самое крутое, что вы можете успешно двигаться в любом направлении, в котором захотите. Верьте, что то, что вас больше всего вдохновляет, это именно ваш путь. Используйте 10 дней после солнечного затмения, чтобы придумать, как вам выглядит, чувствуется, звучит и пахнет это новое начало. Будьте конкретны и мечтайте о большем.

В конце апреля вы можете получить повышение, решить оставить работу и заняться чем-нибудь полезнее или даже взять творческий отпуск и проводить больше времени наедине с собой. Утешения и свежих мыслей ищите на природе. Но не принимайте важные решения до 25 апреля, когда Меркурий выйдет из ретрограда.

Дева

Если вы давно хотели подать заявку на грант, привлечь инвестиции, податься на стипендию или программу кредитования, затмение 8 апреля даст вам уверенность и желание добиваться того, чего вы хотите. Вы наконец-то перестанете ставить себя на второе место. Поначалу может показаться, что это легче сказать, чем сделать. Но на самом деле у вас сейчас отличное время, чтобы просмотреть и обновить приоритеты и обязательства. Это позволит вам лучше использовать свое время и энергию в долгосрочной перспективе.

В конце апреля в вашей жизни может появиться связь, которая изменит вашу жизнь. Скажите "да" ярким новым начинаниям, даже если поначалу они кажутся страшными.

Весы

В начале апреля вы, скорее всего, будете заняты очищением своего пространства от всего старого, ненужного и выставления здоровых границ. Продолжайте выполнять эту работу в течение первой недели апреля, ведь после солнечного затмения вы захотите почувствовать себя духовно и эмоционально заземленным. Это позволит вам впустить энергии, соответствующие вашему состоянию.

Во второй половине месяца растет шанс найти соратника своей мечты или получить значительную сумму денег на свои проекты. В этот момент вы сможете убедиться, хорошо ли вы расчистили свою жизнь от старья. Чем лучше вы с этим справились, тем больше станет достаток.

Скорпион

Вы вступаете в апрель, чувствуя себя заземленным и готовым к любым поворотам сюжета жизни. Ваша способность легче адаптироваться – это ваша возможность рассматривать жизнь как приключение, которое вы можете переживать ежесекундно. Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что должно произойти в будущем, культивируйте присутствие здесь и сейчас.

Коридор затмений призывает вас поставить во главу угла собственные потребности и закрепить свой собственный фундамент, прежде чем пытаться помочь другим. Миру не нужно, чтобы вы были самоотверженным спасителем. Примите исцеление, которое вы заслужили и позвольте своему внутреннему ребенку выйти на первый план. С этого момента дверь будет продолжать открываться для вас с большой легкостью. Пройдите сквозь дверь, предназначенную для вас, и с любовью откройте ее для других.

Стрелец

Вы, скорее всего, чувствуете напряжение между желанием расслабиться и стремлением двигаться вперед с совершенно новыми планами. Постарайтесь найти чувство баланса в апреле, даже если огненная природа сезона затмений сделает жизнь крайне непредсказуемой.

Вас будете выталкивать из зоны комфорта. Чтобы сделать свою жизнь более предсказуемой и заземленной, больше занимайтесь спортом и своим физическим здоровьем. Не торопитесь в своих начинаниях, ведь в последнее время вы пережили настоящую метаморфозу и нуждаетесь в плавной эволюции.

Козерог

Апрель приглашает вас взять на себя ответственность и ясно понять, чего вы хотите, а не чего другие хотят от вас. Возможно, пора сменить жилье. В любом случае пора браться за новые проекты. Какой бы путь вы ни выбрали, убедитесь, что он связан с тем, что вы действительно хотите делать, а не с тем, что общество говорит, что вам следует делать.

В конце апреля вы можете влюбиться. Или кто-нибудь влюбленный в вас раскроет вам свои чувства. Это может быть потрясающий и удивительный опыт. Но вы сможете ясно понять, что вы готовы позвать в свою жизнь. Это подавит любые страхи.

Водолей

Вы хотели снять с себя все заботы прошлого, поэтому позвольте себе немного повеселиться в апреле. Ключ в том, чтобы напрячь свои творческие мышцы, а не позволять своей логической или интеллектуальной стороне всегда брать на себя инициативу. Благодаря проявлениям творчества ваш взгляд прояснится и вы сможете получить незабываемые впечатления.

Вторую половину месяца посвятите дому. Планируйте ремонт или покупку недвижимости, составляйте семейный план на будущие годы. Мягкая сила и четкое планирование творят чудеса. Скажите "да" божественной синхронности, что происходит в вашей жизни.

Рыбы

Ситуации, о которых вы могли только мечтать, становятся сейчас вашей реальностью. Не саботируйте эти изменения, считая, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Освободите пространство для развития вашего разума, чтобы вы могли принять, что это то, чего заслуживаете, и что может улучшить ваше положение.

Вы можете поразить себя своей способностью говорить правду, отстаивать интересы других, устанавливать здоровые границы и четко понимать, что подлежит обсуждению, а что нет. Загляните в свои чувства и позвольте себе сиять, как звезда, какой вы и являетесь.

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