Пора повысить ставки и отказаться от лишнего: гороскоп Таро для всех знаков

Астрологический год входит в свою финальную стадию – Солнце переходит в знак Рыб. Это дает определенное чувство усталости. Но вместе с тем Луна как раз перерождается в эти дни, так что это хороший период для итогов и планов.

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В каком направлении двигаться, рассказали специалисты по астрологии и картам Таро. Они составили Таро-гороскоп для всех знаков зодиака. Узнайте свою карту и ее объяснение.

Овен – Отшельник

Для успеха вам нужно уменьшить отвлекающие факторы и сосредоточиться на работе. Определите, что вам мешает, откажитесь от ненужных задач. Но не игнорируйте рутину и мелкие дела, которые могут раздражать, чтобы избежать хаоса в жизни.

Телец – Башня

Жизнь оставила на вас царапины и шрамы, но вы выжили. Значит вы – победитель. Пересмотрите свои шрамы, в том числе душевные, вспомните, какие уроки вы извлекли, получив каждый из них. Поймите, насколько вы окрепли благодаря тому, что прошли. Будьте стойкими – вы справитесь с чем угодно.

Близнецы – Мир

Вам нужны новые впечатления как стимул для дальнейшего роста. Обменивайтесь идеями, общайтесь, путешествуйте. Это поможет вам посмотреть свежим взглядом на свои проекты и заново оценить приоритеты. Это ваша формула успеха сейчас. Следуйте ей.

Рак – Туз жезлов

Вы наконец-то поймете, сколько старого барахла таскали с собой в последнее время и как мало места для нового из-за него у вас оставалось. Поэтому даже ваши достижения не получали соответствующей оценки. Откройтесь всему новому – знакомствам, занятиям, местам, впечатлениям – и в вашу жизнь ворвется огромный поток свежей энергии.

Лев – Смерть

Вам выпала карта мощной трансформации. За уходящий астрологический год вы так сильно изменились. Сделайте паузу, чтобы оценить свой прогресс. Определите, за что вы можете гордиться собой, а что пора отпустить. Берите с собой в будущее только то, что вас вдохновляет и стимулирует.

Дева – Паж мечей

Плыть по течению больше не получится, пора взять ответственность за свою жизнь на себя. Иначе это сделает кто-то другой и это будет самый плохой вариант. Перестаньте так легко соглашаться с компромиссами и тратить свой ресурс на тех, кто этого не ценит. Вы заслужили немного времени и внимания на себя. Пусть это даже звучит эгоистично.

Весы – Шестерка кубков

Приготовьтесь делать трудные выводы. Что-то в вашей жизни подходит к завершению, но вы все еще отрицаете это. Найдите в себе смелость взглянуть правде в глаза. И вы наконец-то сможете изменить ситуацию. В таком случае вы даже можете вернуть кое-что потерянное, по чему очень скучаете.

Скорпион – Туз кубков

Все, что у вас есть, вы заработаете напряженным трудом – держитесь за свои достижения и не давайте никому забрать их у вас. Защищайте свои позиции. Но и не закрывайтесь для нового. В вашу жизнь очень скоро постучатся люди, которые станут очень важными для вас.

Стрелец – Двойка мечей

В последнее время вы пустили жизнь на самотек. В скором времени вам дадут понять, что эта стратегия проигрышна для вас. Соберите все вопросы без ответов, незавершенные дела и невыполненные решения в один список и начните закрывать их пункт за пунктом. И вы увидите, что на самом деле это – лучше и проще, чем плыть по течению.

Козерог – Колесница

Вы чувствуете себя на высоте и готовы двигаться дальше открывать новые территории. Начните составлять для себя планы на новый астрологический год. И не стесняйтесь собственной амбициозности. Подумайте о том, чтобы сменить место жительства. Изменения могут открыть вам новые горизонты.

Водолей – Жрец

Ваш внутренний бунт можно использовать на пользу – как движущую силу. И вы наконец-то поймете, каким образом. Это чувство поможет вам увидеть, что именно в жизни нужно коренным образом изменить, отказавшись от удобных компромиссов.

Рыбы – Дурак

Вы готовы к обновлению и стремитесь к новым знаниям, которые с этим помогут. Подумайте, в какой сфере вы хотите развиваться. Это должно быть что-то положительное, увлекательное и уникальное. Что-то подходящее именно вам. Инвестируйте в это развитие от всего сердца.

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