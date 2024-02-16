Пора мистики: что принесет каждому знаку сезон Рыб

Рыбы олицетворяют конец астрологического сезона. Мечтательная и мистическая энергия этого знака принесет много важных осознаний и побуждает углубиться в чувство.

Этот период будет полон надежд и планов. Астрологи говорят, что транзит Меркурия поможет найти вдохновение для творчества, а полнолуние в Деве 24 февраля заставит сосредоточиться на здоровье. Влияние Венеры в Водолее и Уране в Тельце побуждает к поиску справедливости и правды.

Овен

Вам захочется побыть одному, когда Солнце в Рыбах войдет в ваш двенадцатый дом подсознания. Сезон Рыб – не время для инициативы, важных решений или рисковых проектов. На самом деле конец зимы будет для вас периодом условной спячки. К счастью, друзья смогут вытащить вас из кокона, когда Венера в Водолее присоединится к Марсу 22 февраля. Ближе к концу сезона Рыбам вам удастся вернуться в насыщенный ритм жизни.

Телец

Сезон Рыб сделает вас очень популярными, поскольку повлияет на ваш одиннадцатый дом дружбы. Если вы хотите восстановить связь или найти новых друзей, конец зимы – идеальное время для этого. Вы даже можете найти группу единомышленников, разделяющих те же страсти и хобби. Будьте открыты и искренни, но обратите внимание, что ваша энергия пойдет на спад, когда в марте Меркурий снова начнет ретроградить.

Близнецы

Не пора ли следовать своему сердцу? У вас есть большие мечты, которые достойны того, чтобы их воплотить и в которые нужно искренне верить. Магия сезона Рыб побуждает вас согласовать цель своей жизни. Отпустите все, что вам мешает, и старайтесь найти способ исцеления от травматического опыта в отношениях. К концу февраля вы можете почувствовать, что звезды сошлись в вашу пользу, чтобы помочь вам принять свое истинное призвание.

Рак

Вы почувствуете внезапный поток вдохновения. Кажется, пора исследовать новые горизонты, поскольку космическая энергия будет в вашем девятом доме путешествий и духовности. Обратите внимание на свои сны и вверяйте интуиции. Полнолуние в Деве 24 февраля освободит вас от всех волнений. Как только вы почувствуете уверенность в дальнейших шагах, начинайте путь к важной мечте во время новолуния в Рыбах 10 марта.

Лев

Вам, как ярому романтику, сложно найти тонкую грань между страстью и любовью. В сезон Рыб вам придется поработать над созданием здоровых отношений. В идеале каждая ваша связь должна дополнять вашу жизнь, а не лишать вас сил и энергии. Возможно, до конца февраля вы захотите двигаться дальше и избавиться от негативных влияний.

Дева

Вы готовы начать новый этап в жизни, поскольку энергия Рыб достигнет кульминации в вашем седьмом доме партнерства и преданности. Сезон Рыб побуждает вас искать лучшего друга, любовника или делового партнера. Кроме того, вы можете быть готовы к долгосрочным обязательствам. Новолуние начнет новый шестимесячный цикл, который может помочь вам наладить связь с родственными душами.

Весы

Нет лучшего времени для работы и творчества, чем сейчас. Сезон Рыб выровняет ваши цели в вашем шестом доме карьеры. Поначалу может быть трудно сосредоточиться на том, что вы хотите сделать. Но к концу февраля вы будете готовы взять на себя долгосрочные обязательства. Новолуние в Рыбах 10 марта будет побуждать искать работу своей мечты, однако в конце сезона Рыб вам следует помнить о своевременном заключении новых договоренностей и подписании контрактов.

Скорпион

Обычно вы не склонны прибегать к легкомысленным делам и спонтанным свиданиям. Но сезон Рыб может изменить ваше мнение, поскольку космос будет освещать ваш пятый дом удовольствия и радости. Мистическая энергия Рыб побуждает проявить себя в своих хобби, развлечениях и романтике. В этот период следует уделить время творчеству. Убедитесь, что у вас есть четкая перспектива по вашим делам и творческому направлению, поскольку начнется предтеневой период ретроградного Меркурия.

Стрелец

Не следует слишком зацикливаться на рабочих делах. Во всем нужен баланс. Сезон Рыб усилит ваш четвертый дом родственных связей. Откровенные разговоры помогут наладить отношения. Вы найдете ответы на важные вопросы. Молодая Луна в Рыбах 10 марта будет побуждать вас реализовать заветную мечту.

Козерог

Являясь представителями земного знака, вы всегда и во всем ищете логику и рациональный смысл. Сезон Рыб побуждает углубиться в подсознание и искать вдохновения. Вместо того, чтобы соблюдать проверенные и верные тенденции, стоит попытаться быть более творческими. Очень перспективными будут литературные начинания – вы можете создать что-нибудь прекрасное.

Водолей

Вам придется более реалистично взглянуть на свои деньги. В этот сезон Рыб могут быть моменты, когда ваши цели будут похожи на несбыточные мечты. Астрологи советуют сформировать финансовые стратегии и заняться составлением бюджета во время полной Луны в Деве 24 февраля. Отнеситесь к своим денежным делам более ответственно.

Рыбы

Когда Солнце окажется в вашем знаке, энергия уверенности поможет воплотить в жизнь важные мечты. Если кто-то или что-то удерживает вас, то отпустите все ограничения и наслаждайтесь своим звездным временем. Вы будете испытывать вдохновение жить лучшей жизнью. Конец февраля принесет много изменений и осознаний.

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