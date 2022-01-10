Популярность, празднование и любовь: трем знакам зодиака повезет 10-16 января
Близнецы окажутся в обществе знаменитых людей и получат популярность, а Скорпионы продолжат праздновать. Для Стрельцов же это будет светлая неделя, когда они будут заботиться о родных.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп по картам таро на 10-16 января. Подробнее о счастливчиках читайте дальше.
Близнецы
Есть все шансы оказаться в отборном обществе богатых и знаменитых, где вы чувствуете себя как рыба в воде, потому что растет ваша популярность и вы становитесь также знаменитыми, а впоследствии может и богатыми.
Скорпион
У вас отличная возможность продлить этот зимний марафон празднования, и вы, в отличие от многих, все еще будете посещать родных, встречаться с друзьями и весело проводить время.
Стрелец
Очень кроткая и светлая неделя, когда и вы сами проявляете заботу о других, и чувствуете на себе попечение ваших близких. И вы можете посвятить это время нежности, красоте и творчеству, чтобы проявить свою любовь.
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