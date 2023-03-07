Полнолуние все изменило: какие знаки зодиака ждут сюрпризы уже с 8 марта

Уже 7 марта состоится первое весеннее полнолуние. Следующее случится уже после равноденствия и будет знаменовать начало нового астрологического года. А именно сейчас звезды предвещают всем знакам зодиака период вопросов, самоанализа и принятия решений.

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Между тем, астрологи установили, что у трех знаков с полнолуния начнется движение в положительном направлении. Узнайте, есть ли вы в этом списке. Если да, то с 7 по 10 марта не ленитесь и хватайтесь за любую возможность.

Дева

Рассчитывайте на невероятно мощный поток энергии в свою сторону. Вы можете почувствовать, что в состоянии двинуться с места Землю. Полнолуние вдохновляет вас пойти на риск действовать и не бояться изменений. В период нисходящей Луны (до 20 марта) рассчитывайте на приятные сюрпризы. Это может быть забытая в неожиданном месте небольшая сумма денег или возврат долга. Если вы недавно сделали инвестиции, ждите прибыли. Но будьте бдительны относительно возможностей, которые вам выпадают, и сосредоточьтесь на достижении своих целей.

Скорпион

Вы можете столкнуться с взрывом эмоций. На самом деле так звезды готовят вас очищением тела и разума перед периодом больших изменений. В последующие несколько недель события могут разворачиваться с бешеной скоростью. Не бойтесь этого. Вселенная укажет вам на правильные возможности, которые приведут к правильным результатам и заметным успехам. Позвольте приходящим эмоциям наполнить вас. Доверьтесь своей интуиции, она поведет вас верным путем. Сохраняйте беспристрастность и не стесняйтесь воспользоваться своим шансом. Вы также можете получить сюрприз, который согреет ваше сердце.

Стрелец

Вы чувствуете себя спокойно и легко, а ваши дела идут хорошо. Возможно, вы посвятили большую часть февраля налаживанию своей личной жизни. Что ж, это полнолуние может нарушить идиллию серьезным конфликтом между вам и вашей половинкой. Не торопитесь и, главное, не принимайте лихорадочных решений, скоро все вернется на круги своя. Тем временем вас ожидает рост в карьере и финансах. Этот март может стать для вас идеальным временем для осуществления самых амбициозных мечтаний. Но не забывайте делать перерывы в работе. Вас ждет новый этап в жизни, так что двигайтесь вперед решительно и не сдавайтесь, если вдруг возникнут трудности.

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