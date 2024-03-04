Покорение новых высот или пауза в работе: гороскоп на неделю до 10 марта 

Близнецы смогут покорить новые высоты, удача будет на их стороне. Овны возьмут небольшую паузу в работе.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 10 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы заметите небольшое снижение активности по своим делам, отдых станет более приоритетным, чем работа. Все процессы замедляются, некоторые даже приостанавливаются, но вы понимаете, что это неизбежно и все процессы происходят в свое время, включая перерывы.

Телец

Ваши дела понемногу продвигаются, особенно те, что связаны с финансами и собственностью. Вы наконец-то решаете свои старые проблемы и получаете мощный заряд энергии, который дает вам ощущение счастья и изобилия.

Близнецы

Это идеальное время для завоевания новых вершин и установления рекордов, можно быть активными и отважными, возможно, даже слишком решительно подходить к сложным задачам. Если у вас есть нерешенные вопросы, было бы хорошо их решить.

Рак

Эта неделя будет отличаться высокими скоростями, как в буквальном, так и в переносном смысле, когда вы проводите целые дни в путешествиях, поездках, командировках или в гостях, а также чрезвычайно активны и продуктивны.

Лев

Вы наслаждаетесь творчеством и общением, встречами и контактами с позитивными людьми, с которыми могут возникнуть перспективные проекты в будущем. На этой неделе вы только делаете первые шаги в новом направлении.

Дева

Ваша жизнь будет казаться достаточно однообразной, хотя обычной и стабильной, без особых сюрпризов, как приятных, так и не очень. Ваша деятельность приносит вам прибыль и удовлетворение от того, что вы осознаете, что таки на своем месте.

Весы

Вся неделя будет наполнена важными задачами, когда вы наконец-то решаете те сложные вопросы, которые долгое время мешали вам двигаться вперед. И вот наконец-то вы чувствуете облегчение, потому что вам удалось справиться.

Скорпион

Вы легко и спокойно достигаете своей цели без лишних усилий, это станет открытием для вас, насколько просто и быстро можно добиться желаемого. Запомните этот способ и используйте его при необходимости.

Стрелец

У вас накопилось большое количество тяжелой физической работы, с которой вам придется разобраться, вы должны привести свое жилье в порядок, выбросить лишнее, перенести некоторые вещи, возможно, даже выполнить некоторые ремонтные работы или переставить мебель.

Козерог

Вам может надоесть рутина и привычные ритуалы, и вы решите сделать все на опережение, отважиться на революционные перемены и неожиданные шаги. Независимо от того, кто или что пытается вас умерить, ничто не остановит вас.

Водолей

Люди проявляют свою симпатию к вам, оказывается, что у вас есть поддержка большого количества людей, и это может стать началом интересного совместного проекта, который объединит много людей вокруг вас и общей цели.

Рыбы

Это время, когда вам нужно продемонстрировать все свои профессиональные навыки, опыт и компетенции, чтобы наконец-то начать зарабатывать больше. Не будьте слишком скромными, не прячьтесь, а наоборот, демонстрируйте все свои конкурентные преимущества.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.