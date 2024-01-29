Покорение новых высот или отдых: гороскоп на неделю до 4 февраля для всех знаков зодиака

Водолеи покорят новые высоты, они добьются большого успеха. Весы смогут сделать паузу и посвятить больше времени себе.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 4 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет безумное желание очистить свое пространство, выбросить все лишнее, возможно, все, что осталось после нового года, но у вас руки не доходили до наведения порядка. Вот вы на этой неделе и будете убирать все эти атрибуты праздников.

Телец

На этой неделе будет ощущаться определенная усталость после напряжения, вы использовали запас сил, и сейчас вам нужна банальная зарядка ваших внутренних аккумуляторов, чтобы и далее быть производительными.

Близнецы

Оказываетесь в светском обществе, знакомитесь с интересными и известными людьми и вам будет что им предложить. Причем, они сами будут нуждаться если не в ваших услугах, то в общении, если не товарах, то в знаниях и опыте.

Рак

Остро встают вопросы популяризации ваших проектов. И это должно быть поставлено на профессиональный уровень, когда славу и деньги вам приносят не случайные всплески интереса, а этим занимаются опытные специалисты.

Лев

Вам сейчас хочется сделать что-то приятное и значимое для ваших родных и близких. И это могут быть некие сюрпризы, впечатления, подарки, совместное времяпрепровождение в каком-то экзотическом месте.

Дева

Сейчас лучше быть максимально собранными, сконцентрированными на какой-то одной цели, и все, что вы делаете на этой неделе, будет направлено на решение одной-единственной задачи. А все остальные отложите на потом.

Весы

Пока не происходит каких-то выдающихся и особых событий, можно перевести дыхание и заняться собой – пройти какие-то медицинские обследования, перебрать вещи, расчистить пространство, упорядочить бумаги, встретиться с друзьями.

Скорпион

Должны сейчас принять важное решение, которое значительно повлияет на будущее, например, решаете, действительно ли вам нужно покупать землю или недвижимость, оформлять завещание, создавать частный бизнес.

Стрелец

Придет понимание, что нужно как-то улучшить качество жизни, изменить свои привычки, избавиться от вредных, и вообще позаботиться о себе, пройти какой-то лечебно-профилактический курс и оздоровиться.

Козерог

Сложных задач у вас на этой неделе будет слишком много. Как впряжетесь с понедельника в решение разных шарад и ребусов, опомнитесь только на выходные. А такая напряженная мозговая работа потребует дополнительных калорий и полноценного сна.

Водолей

Завоевывайте новые высоты, не ожидайте, когда вам что-то приплывет в руки, а целенаправленно идите в направлении желаемой цели, направляя все свои силы и ресурсы. Вы имеете полное право на то, чтобы возглавить важные процессы.

Рыбы

Пришло время заключать контракты, подписывать договоры и оформлять разные документы, договариваться с разными людьми и официальными структурами, как местными, так и иностранными организациями.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.