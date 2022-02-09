Поднимет настроение и 'притянет' удачу: астрологи назвали идеальный цвет маникюра по знаку зодиака

Женщины любят следить за модой и отслеживают все актуальные тенденции. Однако у каждой наверняка есть любимый цвет.

Эксперты по звездам издания Terra рассказали, какой оттенок в маникюре стоит выбрать с учетом знака зодиака, чтобы привлечь в жизнь удачу. Узнайте, что нужно именно вам.

Овен

Энергичные Овны очень уверенные в себе. Им подходят яркие оттенки красного, желтого или оранжевого.

Телец

Элегантные Тельцы любят классические и романтические образы. Лаки для ногтей в розовых и коричневых тонах - идеальный выбор для них.

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Близнецы

Общительные и веселые Близнецы любят пробовать что-то новое. Удачу им принесет светло-желтый, сиреневый и оттенки синего или зеленого лака для ногтей.

Рак

Сдержанные и очаровательные женщины-Раки могут смело остановить свой выбор на оттенках розового и голубого лака или даже серебристого.

Лев

Самоуверенные Львы рождены, чтобы "сиять". Поэтому желто-золотые металлические оттенки лучше всего соответствуют их характеру.

Дева

Нейтральные и пастельные тона идеально подходят для сдержанных Дев. Привлечь удачу в жизнь могут синий или светло-желтый лак

Весы

Розовые, зеленые и голубые тона лака произведут хорошее впечатление о рожденных под знаком Весов.

Скорпион

Страстные Скорпионы привлекают внимание, куда бы они не пошли. Им можно выбрать лаки для ногтей красного или розового оттенков.

Стрелец

Представители этого знака отличаются позитивной энергетикой. Оттенки фиолетового, синего и желтого - лучший вариант для них.

Козерог

Спокойные Козероги не очень любят экстравагантность. Поэтому при выборе лака для ногтей они могут отдавать предпочтение коричневым, телесным и серым оттенкам.

Водолей

Рожденным под этим знаком нравится отличаться от других. Им подходят оттенки синего, серебристого и фиолетового.

Рыбы

Обаятельные и романтичные Рыбы раскрывают свой нежный образ с помощью лаков для ногтей в оттенках сирени, аквамарина и розового.

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