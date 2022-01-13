Поддержка друзей, борьба с конкурентами или деньги: гороскоп на 13 января

Львам в четверг можно положиться на друзей и близких: от них будет поддержка деньгами или советами. Стрельцы же будут бороться с конкурентами, а Козероги получат немало денег и смогут рассчитаться с долгами.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 13 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Вы можете попасть на какое-то празднование, даже если никуда не собирались, и это будет очень приятным сюрпризом и довольно удачным вариантом, поскольку поднимает вам настроение, да и ваше появление можете стать для кого-то приятной неожиданностью.

Видео дня

Телец

Этот день не будет отличаться ничем особенным – вы спокойно работаете по привычным сценариям, встречаетесь с давними знакомыми, выполняете рутинную работу. Разве что можете несколько ограничить свои расходы, потому что на праздники значительно превысили свой бюджет.

Близнецы

Вы сегодня совсем на себя не похожи, поскольку у вас сейчас каждая минута расписана, выполняете все, что запланировали, так что все ваше окружение будет удивлено вашей собранностью и ответственностью.

Рак

Наступает определенная пауза в деятельности, вы приостановили свое движение и замерли в каком-то ожидании, будто прислушиваетесь к происходящему вокруг и внимательно следите за тем, какой будет реакция друзей, семьи, коллег и партнеров.

Лев

Друзья и близкие вас сегодня всячески поддерживают: и денег подкинут, и совет добрый дадут, и просто выслушают. Так что у вас будет возможность в очередной раз убедится в том, что у вас наденет окружение, на которое вы можете полностью положиться.

Дева

Можете снова пойти учиться. И не обязательно на длительный срок, возможно вам будет достаточно кратковременных курсов или вообще какого-нибудь мастер-класса. Впрочем, не отказывайтесь, если окажется, что нужно будет надолго погрузиться в учебный процесс.

Весы

Сейчас у вас день встреч и коллективного творчества, так что будет немало разных совещаний, собраний, конференций или просто дружеских разговоров, во время которых вы внезапно можете сформулировать интересные идеи и новые направления.

Скорпион

Вы позволяете себе веселиться и что-либо праздновать в кругу друзей, несмотря на все сложности. В конце концов, зачем себя ограничивать, особенно в радостных проявлениях, тем более что праздники продолжаются, а впереди - будь что будет.

Стрелец

Конкуренты бодрствуют и начинают вас немного сдвигать с завоеванных позиций. Поэтому не ловите ворон, и начинайте сражаться. Ибо все может обернуться против вас. Будет не лишним еще раз продемонстрировать свои навыки, знания, опыт и компетенции.

Козерог

Денег у вас сегодня будет немало. Поэтому вы с удовольствием считаете купюры и радуетесь возможности покрыть свои расходы, позволить недешевые прихоти или рассчитаться с долгами.

Водолей

Встречи сегодня будут приятными и многообещающими, а деловое общение имеет все шансы перерасти в роман или хотя бы кратковременный флирт. Ибо вы сейчас настроены романтично, готовы к приключениям и удовольствиям.

Рыбы

Ищите себе тихое убежище - для работы и вдохновения. Потому что этот день станет более продуктивным, если вы будете работать уединенно, поскольку сейчас вам все настолько мешает, что даже дежурные фразы или невинный взгляд в вашу сторону будут раздражать и не дадут возможности сосредоточиться.

Как сообщал OBOZREVATEL: