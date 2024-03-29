Почему период с 27 до 30 лет очень тяжел: астрологи нашли объяснение

У каждого в жизни бывают периоды трудностей и испытаний. Астрологи выяснили, что годы максимальной духовной трансформации проходят при возвращении Сатурна. Сатурн в астрологии – это планета ответственности, вызовов и закаливания характера, поэтому важно быть готовыми к судьбоносными испытаниями.

Сатурн остается в одном знаке зодиака 2,5 года, и ему нужно примерно 29 лет, чтобы совершить полный оборот вокруг зодиакального колеса. Поэтому астрологи отмечают: период с 27 до 30 лет очень труден для каждого. Второе возвращение Сатурна приходит к нам в возрасте 59 лет, а если повезет, мы переживем и третье возвращение примерно в возрасте 90 лет.

Что такое возвращение Сатурна

27-30 лет – это переломный возраст в жизни. Пора делать первые итоги, решаться на важные шаги, думать о следующих поколениях.

Сатурн может быть суровым учителем, но эта неумолимая планета научит не только выжить, но и преуспевать в суровом и непредсказуемом мире. Сатурн показывает, как карма имеет последствия, но он также учит, как избавиться от этой кармы. Сатурн "вернется" к знаку зодиака, в котором он был, когда вы родились и это может принести самые драматические испытания в жизни.

Почему период с 27 до 30 лет является тяжелым

Возвращение Сатурна происходит, когда Сатурн достигает точной позиции – по знаку и градусу – в которой он находился в момент вашего рождения. Вероятно, вы почувствуете эту энергию еще до того, как она достигнет максимальной точки.

Сатурн связан со следующими аспектами: обязанностями, правилами, ограничениями, обязательствами, вызовами и уроками. Иногда уроки жесткие. Это своеобразная проверка на зрелость, поэтому важно быть начеку.

Важно помнить, что работа Сатурна состоит в том, чтобы подтолкнуть к переходу на следующий этап жизни.

Чтобы определить, когда произойдет ваше возвращение Сатурна, сначала нужно рассчитать свою карту рождения и посмотреть знак зодиака вашего натального расположения Сатурна. Затем вы можете проверить даты, когда Сатурн вернется к тому же знаку зодиака. Первый возврат Сатурна состоится примерно в возрасте от 27 до 30 лет.

Как подготовиться к возвращению Сатурна

Подумайте о своей жизни: вы были ограничены правилами, установленными вашими родителями, учителями, руководителями, наставниками и даже обществом в целом. Теперь Сатурн вмешивается, чтобы задать несколько трудных вопросов.

Вы берете ответственность за себя, свою жизнь и свой выбор?

Соответствует ли ваш текущий жизненный путь тому, чего вы всегда хотели?

Вы выполняете свои обязательства перед другими, а главное – перед собой?

Придется избавиться от многих внутренних сомнений, чтобы освободить место для обновленного видения своей жизни.

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