Плутон полностью изменит мир в течение следующих 20 лет: что ждет каждый знак зодиака

23 марта Плутон начнет уникальный переход в знак Водолея. Астрологический транзит будет продолжать разворачиваться и развиваться в течение следующих двадцати лет, принося огромные трансформации и изменяя привычный распорядок жизни.

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По словам астрологов Плутон является символом глубины, интенсивности и тайн, а также больших циклов смерти и возрождения, создания и разрушения. Существует мнение, что отдаленное присутствие Плутона формирует события в течение длительного периода времени и оказывает очень важное влияние на общество в целом.

Овен

Путешествие Плутона через Водолей полностью изменит ваши видения будущего. Вы просмотрите ваши ценности в общении, с некоторыми людьми попрощаетесь навсегда, а другие станут вашими друзьями на долгие годы.

Этот период позволит вам прояснить личные мечты, цели и убеждения.

Телец

Тельцам следует подготовиться к поразительным изменениям в карьере. Вы начнете публичную жизнь, по всей вероятности, придет долгожданная слава. Плутон принесет рост профессионального уровня, поэтому следует быть настойчивыми и амбициозными.

Вы почувствуете желание двигаться вперед к своим долгосрочным целям с резкой и непоколебимой сосредоточенностью.

Близнецы

Ваша система убеждений полностью трансформируется – и изменения будут касаться абсолютно всех сфер жизни. Вы будете исследовать совершенно новые сферы и приобретете неоценимый опыт.

Звезды рекомендуют принять свою трансформацию, постоянно расширять кругозор и выходить за пределы зоны комфорта. Вероятные экзистенциальные трудности и кризисы веры, но эти умственные и духовные трудности помогут вам согласовать более глубокую и аутентичную философию жизни.

Рак

В вашей жизни откроется новый важный раздел. Вам нужно уделить внимание психической и ментальной стороне, чтобы принять изменения правильно и осознанно.

Вы откажетесь от лжи ради блага. Перед вами откроется вся правда – иногда горькая, поэтому нужно научиться ее принимать. Вы будете уязвимы к своим желаниям, но личные отношения приобретут большую глубину.

Лев

У Львов новая глава откроется в личной жизни. Готовьтесь изменить свои ожидания относительно себя и других. Люди вокруг вас могут стать зеркалом, раскрывая элементы вашей личности, которые вы пытаетесь подавить или не хотите признавать.

Не убегайте от правды. Вам следует работать над собой, над своими страхами и убеждениями. Пора оставить в прошлом весь негатив, чтобы устранить проблемы контроля, которые мешают вам иметь глубокие связи с партнером.

Дева

Девам советуют обратить особое внимание на проблемы со здоровьем. Следует изменить некоторые обычные привычки. Вы всегда структурировали свой график и выполняли ежедневные задания, но вам придется избавиться от предыдущих практик и начать создавать новые пути в жизни.

Ваша производительность сделает вас еще сильнее. Возможно вам придется отказаться от старых привычек и привязанностей.

Весы

Вы погрузитесь в страстную и вдохновенную новую эру своей жизни. У вас есть много творческих идей, которые вы не воспринимали серьезно – а зря. Вы можете обнаружить, что в ближайшие годы вы начнете воспринимать эти начинания серьезнее, развивая глубокое желание взять под контроль свои художественные видения.

Настало время самовыражения. Личная жизнь принесет гармонию и счастье.

Скорпион

В современной астрологии Плутон считается одной из правящих планет Скорпионов. И эта новая глава вашей жизни принесет некоторые мощные изменения. В течение следующих 20 лет ваша семейная жизнь претерпевает серьезные изменения, и ваше понятие "дом" может выглядеть совсем иначе, чем сейчас.

Вероятно, вы начнете выполнять новую роль в вашей семье или каким-либо другим образом измените динамику. Вы постепенно создадите более крепкий фундамент, который в будущем принесет тепло и уют.

Стрелец

Стрельцы будут иметь желание найти более глубокий смысл в повседневной жизни. Маленькие мелочи приобретут для вас важное значение. Вы будете учиться жить моментом и радоваться жизни.

Плутон позволит вам перестроить свое мышление с нуля. Ваши слова имеют силу, и, когда вы говорите, верьте, что люди захотят вас слушать.

Козерог

Плутон провел последние 15 лет в знаке Козерога, поэтому ваша личность сильно изменилась. Но в течение двух десятилетий вы увидите, что медленно трансформируете свои личные ценности и ресурсы.

Изменения будут в финансовой жизни. Вы имели чрезмерно материалистический взгляд на жизнь, так что последующие годы заставят вас сделать переоценку ценностей.

Водолей

Вы – мятежники, и не боитесь идти против толпы. Но трансформационное влияние Плутона в течение следующих двух десятилетий заставит вас смириться с тем фактом, что вы не можете контролировать то, что другие люди думают о вас.

Вам придется кардинально изменить взгляд на личные отношения. Это будет новая эра, которая поможет раскрыть вашу идентичность.

Рыбы

Рыбам придется постоянно возвращаться в прошлое – старые отношения и связи не будут давать вам покоя долгие годы. Вы будете сражаться с силами своего подсознательного, исследуя свое прошлое, свою теневую сторону и самые дальние уголки своей психики.

Не следует действовать импульсивно и принимать необдуманные решения. Прислушивайтесь к интуиции, живите настоящим и идите своим путем.

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