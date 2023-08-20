Планы могут разрушиться: что гороскоп обещает всем знакам в конце августа

Ретроградный Меркурий всегда приносит испытания. В этот период лучше не начинать новые проекты и отказаться от рисковых вложений.

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По словам астрологов, 23 августа Марс в Деве вступит в оппозицию с ретроградным Нептуном в Рыбах. Некоторые знаки почувствуют, словно наступила черная полоса: стрессы и разочарование буквально заполонят жизнь. Научитесь отказываться от ожиданий и попробуйте осознать, что вы не можете контролировать все – многие вещи и события от вас вообще не зависят.

Также Солнце перейдет в заземленный знак Девы. В течение всего сезона Льва, особенно перед новолунием 16 августа, вы, вероятно, испытывали вспышки творчества и вдохновения. Вам хотелось новых свершений, путешествий, рисков и перспективных начинаний. На смену смелому Льву приходит рациональная Дева, заставляя остановиться, задуматься и переосмыслить проблемы. Ретроградный Меркурий с 24 августа по 16 сентября станет идеальным периодом глубинных трансформаций.

Овен

Наступает сезон Девы, а этот знак тесно связан со здоровьем и телом. Поэтому следует записаться на осмотр врача, заняться спортом, отказаться от вредных привычек. Сначала управляйте своей энергией, а остальное станет на свои места. Потратьте время на исследование волнующих вас тем.

Телец

Секрет для счастья для вас весьма простой – просто откажитесь от каких-либо ожиданий того, как все должно быть. Отпустите желание менять людей. Отбросьте споры – они не принесут пользы. Попытайтесь просто наслаждаться жизнью.

Близнецы

Создайте уют в доме. Купите комнатное растение или сделайте перестановку мебели. Сейчас нужно просто пережить сложный период с отстраненными эмоциями и заняться обыденной рутиной.

Рак

Ваш внутренний критик просто не дает вам спокойно жить. В последнее время он стал слишком суровым. Подумайте, как вы действительно хотите тратить свою энергию. Уделите внимание творчеству и поиску вдохновения.

Лев

Внимательно пересмотрите свои привычки тратить деньги. Либо вам следует искать новые источники доходов, либо придется переходить в режим экономии. Попытайтесь поговорить с руководством на работе. Составьте планы переговоров по зарплате, если это кажется правильным.

Дева

Позвольте практичности возобладать над эмоциями, позаботьтесь о повседневных вопросах и введите дисциплину в свою жизнь. Вам следует отказаться от перфекционизма и принять свою уникальность.

Весы

Придется принимать важные решения. Звезды советуют научиться доверять своей интуиции и мудрости своего тела.

Скорпион

У вас много планов. Подумайте, как ваши мечты можно воплотить в реальность. Не бойтесь рисковать, но будьте практичными. Шаг за шагом вы добьетесь главной цели.

Стрелец

Займитесь самообразованием. Попытайтесь отшлифовать резюме и рассмотреть перспективные вакансии. Мелкие привычки, соответствующие высоким стандартам, помогут проложить путь к вашему успеху.

Козерог

Не бойтесь адаптироваться и следовать изменениям в жизни. Если у вас есть какие-то планы, связанные с путешествиями или образованием – рискуйте и уверенно идите вперед. Вы нашли свой путь к успеху.

Водолей

Финансовые проблемы буквально не дают вам спокойно жить. Попытайтесь решить все вопросы, связанные с займами и долгами. Полезными будут обсуждения и переговоры с доверенными партнерами.

Рыбы

Могут возникнуть проблемы в отношениях – а все из-за неумения и нежелания слышать партнера. Попытайтесь наладить общение, если хотите вернуть гармонию в жизнь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким знакам сентябрь принесет множество проблем.

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