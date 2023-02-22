Планеты изменят положение и озолотят пять знаков: гороскоп на март

Март обещает нам заметные изменения на небосводе – свое положение изменят сразу четыре ключевых планеты. Так, Марс войдет в Близнецы, а Венера – в Овна. Солнце будет находиться в Рыбах, куда с 16 марта попадет также Меркурий.

Видео дня

Астрологи утверждают, что это принесет большую выгоду сразу пяти знакам зодиака. Узнайте, есть ли среди счастливчиков вы.

Телец

Звезды обещают вам укрепление финансового положения и открытие новых карьерных перспектив. На работе обстановка будет очень благоприятной для вас – коллеги будут к вам благосклонны, а начальство будет замечать ваши инициативы и успехи. Также Тельцы могут ожидать повышения зарплаты.

Близнецы

В марте в вашем знак войдет Марс, он сделает вас смелее и инициативнее. Воспользуйтесь этим для укрепления своего положения на работе. Проявляйте инициативу, принимайте смелые решения, составляйте большие планы. Это окажется вам полезным в работе. Также вы можете положиться на помощь друзей.

Рак

Март будет для вас важным месяцем с точки зрения карьеры. Бизнес принесет дополнительную прибыль, а наемные работники смогут продвинуться по службе. Обращайтесь за помощью и советами к друзьям и даже родственникам – это не навредит вашим отношениям. Особенно повезет в карьере женщинам, рожденным под знаком Рака. Вы, наконец, добьетесь того успеха, на который давно рассчитывали.

Весы

Ваши усилия, которые вы прилагали в течение длительного времени, наконец-то принесут плоды. Еще и немалые. Начальство отметит за хорошо выполненную работу – ожидайте премии или повышения. Если вы планировали получить дополнительное образование по специальности, сейчас самое время. Но будьте осторожны, заключая какие-либо контракты.

Рыбы

Звезды предвещают вам улучшение благосостояния разными способами. Это может быть, например, увеличение зарплаты. Или новые возможности на работе – интересные проекты, расширение бизнеса, перспективные предложения. Также это будет хороший месяц для инвестиций в свое дело. В самом широком понимании этого слова.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп перемен на март 2023 года для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.