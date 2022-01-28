Важные переговоры и хорошие новости: гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака

У Водолеев и Раков могут состояться важные переговоры, а Рыбам откроются увлекательные перспективы. Тельцы могут наладить связи с заграницей, а Львы получат обнадеживающие новости.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 28 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Вы сегодня работаете только над одной задачей – думаете над тем, как достать денег – заработать, одолжить, сэкономить. В конце концов, мысли, которые к вам приходят, достаточно интересны, а местами даже гениальны.

Телец

Возможно активное взаимодействие с заграницей - налаживаете связи и просто обмениваетесь полезной информацией с иностранцами или структурами, связанными с международными организациями.

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Близнецы

Хотя вы и пытаетесь работать как можно лучше, интенсивнее, напряженнее, все равно не успеете справиться со всеми запланированными задачами, потому что слишком много задач вы себе составили, свалили на плечи почти неподъемный груз.

Рак

Предстоят ваши встречи с какими-то очень серьезными людьми и ответственными лицами, возможно, представителями юридических, правоохранительных или властных структур. Словом, впереди очень ответственные переговоры.

Лев

Сегодня вы отправляетесь на покорение новых вершин, и новости, которые вы получаете, очень вас обнадеживают. К тому же, у вас есть партнеры, которые готовы идти рядом с вами и всячески поддерживать - добрым словом, деньгами или делами.

Дева

День будет отличаться активностью, ведь вы постоянно в движении, среди людей, вокруг вас происходят какие-то события, где вы активно участвуете, и вы находитесь в центре внимания и даже управляете всеми этими движениями.

Весы

Сегодня вы уже можете перевести дух, полюбоваться всем, что видите вокруг и насладиться гармонией этого мира. Словом, будете отдыхать, ведь в последнее время вы не могли даже спокойно посидеть.

Скорпион

Очень насыщенный день, когда вам удается быть успешными одновременно по нескольким направлениям – и со своей рутинной работой справиться, и друзьям или семье помочь, и успеть заняться любимыми делами.

Стрелец

Лучшая стратегия на сегодняшний день - разрабатывать детальные планы на будущее, например, составить список того, что вам нужно купить, или чему научиться, в конце концов, неплохо было бы записать, чего вы хотите от этой жизни, по крайней мере, на следующие полгода.

Козерог

Лучше сейчас сохранить свои силы и нервы, и посидеть спокойно, не влезать ни в какие споры, или даже избегать какого-либо общения, ведь время сейчас напряженное, нервное, так что можно попасть под эмоциональный шквал.

Водолей

Сегодня будет немало общения, причем, как наедине, например, предстоят важные переговоры, так и коммуникации с широким кругом, выступления перед общиной, коллегами, к которым у вас просто не будет времени как следует подготовиться, поэтому приходится импровизировать.

Рыбы

Открываются увлекательные перспективы, но вам нужно будет определиться с приоритетами, ведь одновременно вы не можете двигаться по нескольким дорогам. И пришло время, когда вы должны выбрать что-то одно.

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