Персеиды бросят новые вызовы и принесут победы: как повлияют на все знаки зодиака

Персеиды – это метеоритный дождь, который образует созвездие Персея. Это блестящие гигантские космические камни, медленно двигающиеся, но внезапно исчезающие. Происходит такое явление с 17 июля по 24 августа каждый год.

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Астрологически это событие есть ежегодным напоминанием о том, чтобы противостоять конфликтам в нашей личной жизни. Астрологи составили гороскоп, который поможет подробнее разобраться в этом.

Овен

Пора инвестировать в свое дело. Это могут быть не только деньги, но и эмоции и чувства. Вам нужно сосредоточить свои усилия на одном направлении. Вам страшно пробовать что-нибудь новое и выходить из своей зоны комфорта. Но в августе вы можете принять этот вызов.

Телец

Вы любите свободу и независимость и Персеид принесет вам это в августе. Если вы хотите получить больше свободы и контроля, то откажитесь от идей и вещей, которые вам надоели или мешают. Это может шокировать вашу семью или друзей, но, чтобы найти свое предназначение, нужно уметь говорить "нет".

Близнецы

Двойственность – это норма в вашей жизни. Вы стремитесь к свободе, но одновременно сосредотачиваетесь на ремонте дома или изменении своего пространства. Пока вы не совсем знаете что хотите, планы и идеи постепенно меняются и приведут вас не туда, куда вы ожидали. Изменения неизбежны, но не следует их бояться.

Рак

Полная Луна в Водолее заставит вас подвергнуть сомнению некоторые взгляды на мир, которых вы придерживались. Откройте свое сердце и бросьте вызов своим идеям об отношениях, работе и духовном развитии. Дайте себе пространство для развития даже, если это означает, что раньше вы были неправы.

Лев

Маленькие вещи, которые не имеют значения, например, комментарий или чье-то мнение, могут быть преувеличенными. Будьте собой и старайтесь не воспринимать ничего слишком серьезно. Принимайте хорошие события и наслаждайтесь жизнью.

Дева

Во время метеоритного дождя Персеид вспомните свое прошлое. Просмотрите старые фотографии или пообщайтесь со старым другом. Это поможет вам двигаться вперед. В конце августа, когда Солнце перейдет в знак Девы, это будет ваше звездное и счастливое время.

Весы

Устройте вечеринку и не бойтесь общаться с другими. Просмотрите круг своего общения и убедитесь, что люди действительно вас поддерживают и ценят. Если нет, то поблагодарите их и двигайтесь дальше.

Скорпион

Непросто впустить людей в свою жизнь, и этот метеоритный дождь заставит вас столкнуться с этим конфликтом. Это может быть конфликт с романтическим партнером или семьей. Попытайтесь как можно быстрее решить эту проблему. Ваша самоотверженность поможет справиться с этим.

Стрелец

Ваша правящая планета Уран сейчас гаснет, что может привести к повышению уверенности, но также к желанию к свободе. Это поможет вам сосредоточиться на своих предпринимательских способностях, но заставит задуматься о своих импульсивных решениях. Если вы не уверены, то лучше не торопитесь.

Козерог

Вы надежный друг и партнер и люди редко подвергают сомнению ваши намерения или слова. Это может измениться, поскольку Меркурий во Льве повлечет за собой неожиданные дискуссии и вопросы. Старайтесь не закрываться в себе. Следуйте своим ценностям и не отказывайтесь от своих потребностей, чтобы спасти других.

Водолей

Это напряженное время для вас, потому что ваша правящая планета Уран станет ретроградной 11 августа. Эта ретроградность принесет больше внутренних перемен и конфликтов. 15 августа вас ждет полная Луна в Водолее, что также может привести к обострению эмоций. Позаботьтесь о своем психическом здоровье.

Рыбы

Ваша правящая планета Юпитер поможет вам в карьере во время этого метеоритного дождя, а также увеличит ваши материальные блага. Это отличное время для вас, чтобы проявить себя. Вы знак, который действительно ценит эмоции и чувства, и это приводит к глубоким связям с другими.

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