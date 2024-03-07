Перемены на работе или вечеринка: гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Овны столкнутся с переменами на работе, и те могут оказаться не слишком приятными. Раки получат приглашение на вечеринку.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 7 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вас могут смутить новости о вашей работе, но не волнуйтесь, это не увольнение. Возможно, появятся новые обязанности, больше ответственности, высшая должность. А если вас сократят, может быть, это время для другой карьеры?

Телец

Сегодня вы испытаете непреодолимое желание поговорить. Ищите того, кто готов выслушать ваши истории о том, как вам живется в этом мире, о ваших успехах и потерях. Выслушать и никому не рассказывать.

Близнецы

Пора попробовать что-то новенькое! Возможно, новый гаджет, который будет трудно настроить, или ну уж очень экзотическое блюдо. Даже если вам это не понравится, вы все равно можете похвастаться в соцсетях, что вы это сделали.

Рак

Вас пригласят на вечеринку, где вы сможете не только пополнить свой арсенал забавных историй, но и попробовать новые закуски. Так что начинайте планировать свой наряд – вы же не хотите прийти в том же, что и в прошлый раз?

Лев

Сегодня вам стоит посмотреть на мир глазами другого. Пригласите друга и спросите, как смотрится ваша прическа. Возможно, вы узнаете что-нибудь новое о себе. Или о том, что вам нужен новый фен.

Дева

Сегодня вы почувствуете, как вас постараются поставить в определенные рамки, но вы не из тех, кто легко сдается. Вы легко уклоняетесь от ненужных встреч и отбиваетесь от попыток вовлечь вас в очередной скучный проект.

Весы

Сегодняшний день будет полон сюрпризов – возможно, вы обнаружите, что ваш кофе на самом деле без кофеина, или что ваш телефон решил провести день в режиме "не беспокоить". Будьте готовы ко всему!

Скорпион

Сегодня вам нужно быть внимательными к деталям – проверьте дважды, не забыли ли вы ключи, выключили ли утюг. Ваша способность к концентрации может спасти вас от крушения. По крайней мере, от неудобной ситуации с заблокированной дверью.

Стрелец

Ваша душа стремится к празднику, так почему бы не устроить его прямо в вашей гостиной? Выпечка, украшения, приглашения – и уже готовый праздник для себя и для друзей. И не забудьте о караоке – ваши соседи точно оценят!

Козерог

Групповая работа сегодня превратится в талант-шоу, где вы – главная звезда. Ваши коллеги будут поражены вашими навыками жонглирования отчетами и презентациями. Это ваше время поражать, возможно, даже получить аплодисменты.

Водолей

Сегодня вы будете как белка в колесе, пытаясь успеть все и одновременно сохранить внутреннее спокойствие. Помните, иногда нужно остановиться и сделать глубокий вдох или просто выпить чашку кофе.

Рыбы

Ваше настроение сегодня приподнятое, и вы готовы покорять вершины. Или хотя бы выиграть в офисном турнире по настольному теннису. Сегодня вы можете стать чемпионом или по крайней мере чувствовать себя как победитель.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.