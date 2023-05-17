Перемены или финансовая удача: гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака 

Овны захотят больших перемен и возьмутся составлять планы. Стрельцов ждет финансовая удача.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Будет немного скучно, ведь ничего нового не происходит, у вас полно привычной работы и стабильной жизни, но оттого вы не чувствуете нужных вам сейчас кайфа и драйва. И у вас будет желание что-то изменить в привычной картине мира.

Телец

Уровень энергии возрастает настолько, что вы можете одновременно заниматься разными делами, и делать это все равно успешно. Еще успеваете активно общаться с людьми и получать удовольствие от жизни.

Близнецы

Вдохновляющая информация, которая сегодня к вам приходит, дает надежду на быстрые сдвиги в одном интересующем вас направлении. Но придется все же откорректировать определенные планы, решиться на некоторые смелые шаги.

Рак

Будете вращаться в светских кругах, находиться в обществе интересных прогрессивных людей, с которыми вам будет интересно и пообщаться, и подружиться, и пококетничать, и поработать, создавая совместные проекты.

Лев

Не стоит сегодня слишком рисковать, это тот день и тот случай, когда нужно вести себя очень правильно, быть праведным и не отступать ни на шаг от правил, законов, предписаний. Ибо безрассудство может вылезти боком.

Дева

Хотя вы и собирались сегодня тихо отсидеться и как-то пропетлять, все же придется проявлять активность, ведь именно на вас рассчитывает руководство, надеясь, что вы не только будете добросовестно работать сами, но и организовывать работу других.

Весы

Будет возможность поговорить о чувствах, получить поддержку от своих родных и любимых и поделиться теплыми чувствами, впечатлениями, даже настоящими откровениями, поэтому вы будете чувствовать себя совершенно счастливыми.

Скорпион

Смелости и решительности вам не занимать: будете рубить все узлы, даже те, что можно будет спокойно развязать. Но, очевидно, в том есть определенный смысл, когда лучше быстро избавиться от всего лишнего, чем тратить время на решение проблем.

Стрелец

Сегодня будет достаточно положительных событий и тенденций – вы успешно завершаете важные этапы или проекты, достигаете высоких результатов и получаете определенные поощрения. Если не материальные, так моральные – вас вовсю хвалят и ставят в пример.

Козерог

Возможно, придется немного лукавить и скрывать свои подлинные чувства. Ибо общество требует от вас быть вежливым и спокойным, даже если хочется кого-то стукнуть или прикрикнуть. Но держите себя в руках, это в ваших интересах.

Водолей

День должен быть очень спокойным, без всяких неожиданных влияний, так что вы можете планировать как привычную работу, так и вводить в расписание свои увлечения, те вдохновляющие занятия, которые позволяют сделать жизнь ярче.

Рыбы

Будете сейчас просчитывать разные варианты дальнейшего продвижения. И потребуется именно такой логически-арифметический подход, а не только интуитивное или эмоциональное решение, ведь слишком много вводных данных и нужно все хорошо подсчитать.

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