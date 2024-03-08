Ожидайте неожиданностей: что новолунее в Рыбах принесет всем знакам зодиака
Новолуние или новая Луна – это момент, когда Луна и Солнце встречаются в одном градусе, образуя соединение. Согласно астрологическим верованиям, это будет хорошее время для того, чтобы омолодиться и проявить себя.
Новолунее в Рыбах в 2024 году наступит 10 марта. Астрологи подготовили гороскоп для всех знаков зодиака и заметили, что стоит ожидать возвращения старых привычек.
Овен
Овнам следует наконец-то понять свою инстинктивную природу. Подумайте о том, какой архетип вами управляет.
Найдите время, чтобы подумать о предметах и явлениях, соответствующих вашему текущему состоянию. Запишите свои размышления.
Телец
Во время этого новолуния тяжелые новости или неутешительные события могут заставить вас почувствовать себя дезориентированными или отчаявшимися. Но жизнь содержит множество путей к ответам, которые вы ищете.
Используйте свою интуицию и мудрость, чтобы понять, куда двигаться дальше.
Близнецы
В этот период Близнецы могут несколько потеряться в своих чувствах. Вы, вероятно, не полностью видите свой потенциал, но понимаете, что вас ждет нечто большее.
Доверяйте своей интуиции. У жизни есть еще множество приятных сюрпризов для вас.
Рак
Если вы чувствуете душевное беспокойство, то самое время поискать ответы в книгах. Выясните, какие из ваших убеждений теряют свою актуальность. Там, где есть сомнения, есть простор для развития и принятия новой идеологии.
Будьте открыты, чтобы вселенная могла предложить вам что-то большее.
Лев
Львам, чтобы сблизиться с людьми, необходимо приложить больше усилий, чтобы открыться и показать свои уязвимости. Лишь когда мы наблюдаем чью-то реакцию на наши неудачи, мы можем по-настоящему узнать друг друга.
Львам пора заняться самопознанием и отрефлексировать прошлый опыт.
Дева
Единственное, что мешает Девам, это они сами. Вас могут окружать достаток и благополучие, но вы настолько увлечены своими собственными ограничениями, что не можете сполна насладиться тем, что у вас есть.
Старайтесь сохранять открытый разум и пользуйтесь опытом людей, уже преуспевших.
Весы
Усталость замедлит вашу способность работать. Весы могут брать на себя лидерскую роль и зажигать огонь в сердцах, но ваша энергия не бесконечна.
Не бойтесь быть уязвимыми, попросите помощи, если она вам нужна.
Скорпион
Выздороветь от разбитого сердца никогда не бывает легко. Проявите сочувствие к себе и проанализируйте полученный опыт. Будьте благодарны за то, что вы достаточно смелы, чтобы снова проявить себя.
В скором времени вы столкнетесь с возможностью встретить свою половинку. Будьте открыты для новых знакомств.
Стрелец
Стрельцам следует сосредоточиться на сбережениях и заработках. Домашние и семейные дела заставили вас тратить больше, чем вы хотели бы. ваша щедрость заслуживает похвалы, но из-за этого уровень стресса растет.
Экономия энергии и средств поможет вам в долгосрочной перспективе.
Козерог
Козерогам нравится быть авторитетной фигурой в своей сфере интересов. Вам не хочется ошибаться, но воспринимайте неудачи как возможность развития и не бойтесь показывать свою неидеальность.
Люди, проявляющие свою уязвимость, привлекают. Воспользуйтесь этим, потому что кто-то действительно увлекся вами.
Водолей
Сейчас ваши ценности и кошелек переживают сложный период. Водолеям следует проявить дисциплинированность и ответственность в вопросах, касающихся финансов.
Ожидайте услышать от членов семьи или арендодателя, что от вас ожидают больше вовлеченности. Ваше развитие потребует инвестиций.
Рыбы
Для Рыб новолунее – это лучший период, чтобы поразмышлять о развитии, которого удалось достичь в 2023 году и о том, чего вы хотите в 2024 году. Возьмите свой дневник и запишите все способы, с помощью которых вы сможете добиться успеха.
Найдите минутку, чтобы оценить и проанализировать все сферы своей жизни.
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