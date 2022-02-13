Овны рискуют попасть в аварию, а Девам грозят конфликты: какие опасности поджидают знаки зодиака в 2022 году

Каждый человек сталкивается с трудностями в жизни. Однако оптимистичный настрой, позитивное мышление и поддержка близких помогут в стрессовых ситуациях.

Астрологи издания Metropoles рассказали, какие опасности ждут в 2022 году все знаки зодиака. Узнайте, чего стоит опасаться в год Черного Тигра.

Овен

Период с 10 мая по 28 октября потребует осторожности - о импульсивности и нетерпеливости Овнам лучше забыть. Им нужно быть внимательными на дороге, чтобы не попасть в аварию.

Телец

Чутким Тельцам необходимо уделять больше внимания своему здоровью. Им следует пройти полное обследование и вылечить болезни, которые могут быть скрыты.

Видео дня

Близнецы

Общительные Близнецы в 2022 году столкнуться с проблемами, связанными с их здоровьем, распорядком дня и духовностью. Задача будет состоять в том, чтобы правильно распределить отдых и работу, духовность и разум.

Рак

Эмоциональные Раки в этом году пересмотрят свое отношение к романам, а также к профессиональной жизни. Им нужно будет поработать над собой, чтобы избежать больших конфликтов.

Лев

Год Черного Тигра заставит самоуверенных Львов задуматься о работе, карьере и поиске признания. Этот год поможет им изменить полностью их профессиональную деятельность, но с инвестициями лучше не рисковать - шанс потерять деньги очень велик.

Дева

Представителей этого знака ожидают изменения в их отношениях с самыми близкими людьми. Им надо быть осторожными в разговорах с собеседниками - слова могут быть разрушительными и привести к разрыву отношений.

Весы

В этом году уроженцы этого знака окажутся в процессе "перезагрузки", который включает в себя семейные отношения. Им грозят конфликты и даже разрыв отношений, если они не научатся держать себя в руках.

Скорпион

В мае и октябре страстные Скорпионы займутся вопросами, которые их тревожат. Они захотят изменить отношение к себе самому, но могут столкнуться с проблемами на работе.

Стрелец

Одной из проблем для Стрельцов в 2022 году станут излишества. Им нужно правильно распределить время, посвященное работе, семье и себе. Этот дисбаланс может разрушить гармонию в их жизни и привести к разрыву отношений.

Козерог

У старательных Козерогов могут начаться в 2022 году проблемы, связанные с детьми, романтикой, творчеством, а также дружбой и проектами на будущее.

Водолей

Людей этого знака могут чувствовать усталость, физический износ, низкая энергия и упадок сил. Этот год может вызывать некоторые трудности, связанные с их семьей и работой.

Рыбы

2022 год с одной стороны принесет возможности, а с другой стороны, потребует дисциплины у загадочных Рыб. Им грозят проблемы со здоровьем.

Как сообщал OBOZREVATEL: